Actualizada 03/02/2017 a las 06:01

La historia de edificios sin uso en Estella ha dejado estos años imágenes de un abandono que escribe estos días un nuevo capítulo en la guardería Izarra. Cerrada desde el pasado verano, ha sufrido sus primeros ataques. No solo hay cristales rotos y desperdicios en el exterior, sino también señales de que se ha accedido dentro. Así lo corroboran no solo detalles como las macetas desperdigadas por el suelo de sus pasillos y los dos extintores arrojados a la calle. También los testimonios de personas que pasean por sus inmediaciones y asisten con pena a estos primeros signos de deterioro.



Hace justo un año, en estas mismas fechas del mes de enero de 2013, el Gobierno de Navarra daba a conocer que cerraba su centro de 0 a 3 años de Estella. Era el más antiguo del municipio, dependiente del departamento de Políticas Sociales y con casi tres décadas de dedicación a este primer tramo de la Educación Infantil pero con solo 24 de sus 66 plazas cubiertas en ese momento. La decisión se materializó meses después, y en los días del mes de julio que cada año anunciaban la llegada de las vacaciones llegaba esta vez el momento de la despedida.



Sus puertas se cerraban y cualquier otra posibilidad de reabrirlas con usos alternativos se antojaba remota. Lo sigue siendo ahora, así que, sin señales de vida a la vista y aunque al lado hay una zona de aparcamiento que sigue siendo muy utilizada por los vecinos, su ubicación en el barrio de San Miguel favorece circunstancias como las que se están produciendo.



LOS DAÑOS CAUSADOS



Primero -señalan personas que han detectado estos daños- fueron los cristales. No los de la fachada principal, que permanece cerrada tal y como se quedó en verano, sino los de la lateral, más oculta a la vista porque da a la falda del monte. Es en ella donde este lunes se apreciaban roturas en todos sus cristales, con espacio suficiente para que pase una persona a través del hueco dejado por una de las lunas.



Aunque sobre este acceso se apoya mobiliario, no ha sido obstáculo para desplazarlo y liberar una de las hojas de la entrada. "Lo que por lo que hemos visto ha ocurrido es que alguien rompió los cristales, probablemente para ver si había algo de valor en su interior. Y, como es una zona que la gente joven usa también como botellón, al encontrárselo roto y ver que se podía entrar lo han hecho durante el fin de semana", indican estas personas, que vieron a un grupo numeroso, algo más de una decena, salir del edificio.



Y una ojeada a los pasillos a través de las ventanas permite ver señales de esa presencia. Fuera, en el talud que bordea la antigua guardería, restos también de basura. Entre bolsas, plásticos y otros desperdicios aparecen dos extintores -uno en la parte lateral y otro en la principal- que pueden proceder de su interior.