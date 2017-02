17/02/2017 a las 06:00

Un tema serio para Estella pero no hasta el punto de abocar a la quiebra a las arcas municipales ni a la suspensión de servicios no obligatorios por no poder asumir su financiación. El PSN local valora así ayer las repercusiones de las sentencias por el complejo deportivo de Oncineda -un proyecto no ejecutado cuya gestación se inició en la legislatura 2003-2007 con sus siglas al frente del Ayuntamiento- al tiempo que abogó por llegar a un acuerdo con los propietarios de los terrenos cuya r