El glaciólogo estellés Adolfo Eraso recibe un reconocimiento por su trayectoria

Actualizada 27/04/2018 a las 17:24

El químico, geólogo y glaciólogo estellés Adolfo Eraso recibió este jueves por la tarde el reconocimiento público del Gobierno de Navarra en el curso de la sesión 'De la Antártida a Pamplona', una jornada de ciencia y arte celebrada en el Planetario de Pamplona y que cerró los encuentros 'El clima en nuestras manos'. Eraso recibió esta distinción por su trayectoria y su dedicación a la investigación, a la docencia y a la divulgación de la problemática del cambio climático por todo el mundo.

En el homenaje, la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, le hizo entrega de una escultura del artista de Iribas Ramón Ruiz Cabestany con el texto “A Adolfo Eraso, centinela de clima y hielo”. Elizalde elogió la labor de “este gran estellés, científico, deportista y amante de la naturaleza, que comenzó hurgando en las cuevas de su Urbasa querida, que emigró de la oscuridad del subsuelo a la luz de los glaciares y viajó por el mundo, de punta a punta, de polo a polo, investigando y enseñando”.

Adolfo Eraso Romero (Estella, 1934) es doctor en Geología y licenciado en Ciencias Químicas. Académico de la New York Academy of Sciences (1994), Russian Academy of Natural Sciences (2002) y Doctor Honoris Causa por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en 2014. Ha realizado más de 80 expediciones de investigación polar. Fundador de la Asociación Glackma junto con la divulgadora científica M.ª del Carmen Domínguez (Oviedo, 1969), doctora en Matemáticas e integrante 58 expediciones glaciológicas, que también intervino en la sesión de este jueves para explicar el trabajo de Glackma, que estudia de la evolución del calentamiento global, utilizando los glaciares como sensores naturales del mismo.

En la sesión participó asimismo la investigadora tafallesa Uxua López Flamarique (1983), integrante de la expedición a la Antártida con Homeward Bound. Flamarique, ingeniera de Telecomunicaciones, ha sido una de las 100 mujeres científicas integrantes de la expedición 2018 a la Antártida, cuyo objetivo es aumentar la influencia y el impacto de las mujeres en la ciencia y la política.

Los encuentros 'El clima en nuestras manos' se han desarrollado los días 25 y 26 de abril, en dos jornadas de trabajo y divulgación organizadas por el Gobierno de Navarra en el marco del compromiso y de las acciones que marca KLINA, la Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra 2017-2030.

Selección DN+