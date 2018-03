18/03/2018 a las 06:00

No fue un día cualquiera ayer en Estella. O, por lo menos, no lo fue para los oyentes que siguieron, en vivo y en directo, la retransmisión del magacín de Radio Nacional de España para las mañanas de los fines de semana No es un día cualquiera. Dirigido por Pepa Fernández, el equipo del programa se trasladó, desde este sábado hasta la tarde del domingo, a la sala uno del centro cultural Los Llanos, convertido estos días en un estudio radiofónico.

La periodista leridana abrió el sábado la parrilla de contenidos a las 8.30 horas desde el escenario estellés. En el puesto de mando le acompañaron el subdirector del programa, Carlos Santos; y colaboradores habituales como Marian García, Andrés Aberasturi y Juan Yeregui, de RNE Navarra. También se escucharon las voces de otros frecuentes como Nieves Concostrina que centró su espacio 'El Acabose' en las curiosidades y anécdotas del cementerio de la ciudad del Ega y en la célebre aviadora estadounidense Amelia Mary Earhart.

“Si dedicásemos el espacio solo ha este camposanto nos faltaría tiempo”, bromeó Concostrina, que repasó algunos de los epitafios locales más graciosos. La locutora recordó que, el de Estella, fue el primer cementerio que participó en el concurso de este tipo de inscripciones puesto en marcha en 2007. “Fue imagen en papel que envió Rosa María Erce. En la leyenda se podía leer: «Fuiste hijo y fuiste padre. Como hijo, un ejemplo, como padre un ejemplar»”, un recordatorio que despertó las carcajadas del público.

UNA CIUDAD COMERCIAL

Al filo de las once de la mañana, entró en antena el alcalde de Estella, Koldo Leoz. La cultura, la historia, el patrimonio y la actividad económica de la ciudad fueron los principales temas que condujeron la tertulia entre el primer edil y la periodista. “Estella es una ciudad comercial, de servicios, aunque estamos intentando recuperar la actividad industrial”, apuntó Leoz, que destacó la multiculturalidad. “Convivimos muchos ciudadanos de diferentes culturas e ideologías. Potenciar nuestra cultura y nuestro patrimonio es otra de nuestras apuestas”, aseguró el primer edil.

El público fue llenando la sala en un goteo de oyentes que llegaron al centro cultural atraídos por un espectáculo radiofónico que dejó otros contenidos a lo largo de la jornada. El escritor mexicano Jorge Volpi presentó allí su nuevo libro. Una novela criminal con la que se ha ganado el Premio Alfaguara de Novela 2018 y el grupo estellés Rúa Negra actuó allí antes de entrar en la última franja del magacín.

Pepa Fernández y el equipo de No es un día cualquiera seguirán este domingo en Estella con la programación y, antes de las doce del mediodía, tiene previsto descubrir el Museo de la Trufa de Metauten con Andrés Aberasturi y Chencho Zugasti, director del centro. Después, Juan Carlos Ortega y José Luis Garci continuarán con sus narraciones sobre la historia de la radio y darán paso a la entrevista con Cristina Zudaire, presidenta del Consorcio Turístico de Tierra Estella.

Selección DN+