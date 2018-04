Las cámaras en la Estella peatonal estarán colocadas para el verano

11/04/2018 a las 06:00

Un tiempo de cortesía -alrededor de 20 minutos- durante los que no se multaría y otorgado con carácter general cuando se estacione en la zona peatonal de Estella para hacer compras en los establecimientos del entorno una vez entre en vigor la nueva normativa para regular el acceso en coche al Casco Antiguo. A punto de ser aprobada por el pleno municipal -la ordenanza que eliminará los bolardos e instalará para el verano un sistema de cámaras para la lectura de las matrículas es el acuerdo principal de la sesión ordinaria convocada para mañana, jueves- desde el sector comercial se apunta a la importancia de conceder ese margen en espacios como las plazas de los Fueros y de Santiago.

El presidente de la Asociación de Comerciantes, José Flamarique, lo ha sugerido así a la espera de que, durante el periodo de alegaciones que se abrirá tras el visto bueno inicial de mañana, la entidad decida presentar propuestas en esta dirección. Esta posibilidad no mermaría, en su opinión, el carácter peatonal de estos escenarios.



A pregunta de este periódico ante ese próximo trámite municipal, Flamarique abogó por tener en cuenta las características comerciales de la ciudad y sus diferencias con capitales como Pamplona. El nuevo sistema contempla autorizaciones a residentes, comerciantes, vehículos de carga y descarga, además de otras con carácter puntual concedidos ante peticiones concretas. ¿Qué establece sobre el comercio? En este apartado, se determina que la “persona titular del negocio podrá solicitar permisos ocasionales para aquellos vehículos de clientes que precisen acceder a la zona de acceso controlado con el único fin de realizar labores de carga y descarga que por su volumen, peso o cualquier otra circunstancia así lo requieran”.

¿Cómo pide que se haga? Se exigirá aportar para ello, además de “los datos identificativos del vehículo, el número de factura del servicio facilitado”. ¿Y qué tiempo se concederá una vez cumplidos estos pasos? No se podrá permanecer más de 15 minutos estacionado ni más de 30 en el conjunto peatonal.



COMO EN LA ZONA AZUL

El presidente de los comerciantes apuesta por facilitar esta actividad con un margen general para quienes necesiten estacionar por ese motivo. “La gente no aparca en las plazas para tomarse un café. Lo hace para dirigirse a un comercio próximo y hacer sus compras. De la misma manera que con la zona azul se dejan unos minutos de cortesía antes de multar, nos gustaría que se hiciera ahora. Con unos 20 minutos de plazo sin necesidad de que los comerciantes tengamos que pedir esos permisos antes para justificarlo. Pasado ese tiempo, el coche tendría que dejar la zona”, subraya.



Con la eliminación de los bolardos se retiran los obstáculos físicos para acceder a un espacio que en estos momentos es peatonal solo en la teoría puesto que, con los pivotes averiados desde hace cuatro años, el sistema no funciona ni existe ningún control sobre la entrada en coche a estas calles. La situación cambiará en unos meses, cuando las cámaras con lectores de matrículas entren en servicio en una fórmula que ha tomado como modelo experiencias similares tanto en Pamplona y Tudela como, fuera de Navarra, en ciudades como Huesca.

LAS CLAVES



1. ¿Cuándo funcionará el nuevo sistema? La ordenanza que regula el accesos en coche al Casco Antiguo de Estella se aprueba mañana inicialmente y se abre un periodo de exposición pública de 30 días hábiles antes de la luz verde definitiva. A la tramitación de la normativa se suma la compra del sistema de cámaras que sustituirán a los bolardos cuya adquisición debe también licitarse en estos meses. El jefe de la Policía Municipal, Miguel Ángel Remírez, explicaba ayer que la idea es tener las cámaras instaladas en todos los accesos donde ahora existen bolardos fuera de servicio para el inicio del verano, en el mes de julio. El sistema no se podrá poner en marcha todavía entonces, puesto que se debe primero concretar las autorizaciones, para lo que no se requerirá ya emisión de tarjetas.

2. ¿Qué vehículos deberán pedir autorizaciones? Estarán exentas las bicicletas, que podrán circular sin permiso previo por toda la zona peatonal, y, por extensión, patinetes, segways y similares. Todos los vehículos a motor deberán estar autorizados, con permisos distintos en función de cada caso. Por ejemplo, los domiciliados en las calles reguladas pasarán de manera automática a formar parte de un registro telemático supervisado por Policía Municipal. En la práctica, sin obstáculos físicos, se podrá acceder a la zona, pero, al quedar la matrícula registrada mediante las cámaras, habrá sanciones posteriores. Se multará cuando o no se esté autorizado o si, aunque se cuente con alguno de los formatos de permiso concedidos, se superen los tiempos máximos de permanencia.

Selección DN+