Quince clubes remiten sus candidatos a la gala del deporte de Estella

22/03/2018

Quince clubes, la mayoría de Estella, han remitido a la oficina de Deportes del Ayuntamiento sus candidatos para reconocer en la próxima gala del deporte. Las propuestas, en concreto, han llegado desde el C.D. Izarra, C.B. Oncineda, B.M. Lizarrería, C.C. Estella, Trialbici Iranzu, C.A. Iranzu, C. Bádminton Estella, Tri Ur Gazia, C. Améscoa Pelota, C. D. Ondalán, C. D. San Miguel, Taekwondo Lim’s, C.D. Norte y Sur, C.C. BTT Navarra y C.D. Arenas. También los medios de comunicación local

