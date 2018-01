Estella dilata con mociones un pleno sin acuerdos en su orden del día

26/01/2018 a las 06:00

El Ayuntamiento de Estella celebró este jueves in extremis antes de concluir enero un pleno con el que suplió la no convocatoria en su fecha habitual -el primer jueves de mes- retrasada por la falta de asuntos a tratar. Tampoco los hubo este jueves, puesto que se incluyó un único acuerdo relativo a un cambio de titularidad en el cementerio. La sesión, no obstante, se alargó de las 20 a las 22 horas con las mociones. Su comienzo se vio marcado por la duda de UPN sobre el carácter de la co

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+