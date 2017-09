03/09/2017 a las 06:00

Curiosidad y ganas de aprender han sido más que suficientes para que Aimar Marco Fernández sea capaz de articular toda clase de objetos mecánicos y eléctricos sin más ayuda que unos cuantos vídeo tutoriales de YouTube. “Yo puedo ayudarle en casos puntuales, pero hay cuestiones que se me escapan, me habla de tecnicismos y me pierdo. Hay veces en las que él me enseña a mí gracias a los tutoriales que ve”, confesó su padre Ignacio Marco, que estudió ingeniería mecánica. La pasi