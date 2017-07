Ayuntamientos de Tierra Estella recuerdan hoy a Miguel Ángel Blanco

UNA IMAGEN QUE NO SE REPETIRÁ HOY EN ESTELLA. Como en el resto de España, el Ayuntamiento de Estella se concentraba en silencio esos días de julio de 1997. Era el ecuador de la segunda legislatura del socialista José Luis Castejón como alcalde, en la imagen junto a María José Bozal, entonces edil regionalista y alcaldesa en el mandato siguiente. Con ellos, salieron a la puerta del consistorio otros concejales como María José Fernández, Enrique Beorlegui, Luis García y Rafael Beitia, en la foto junto a trabajadores municipales y vecinos. Una escena que no se repetirá hoy puesto que el alcalde de Bildu, Koldo Leoz, no ha convocado la concentración.

archivo