La Comisión de Educación del Parlamento de Navarra visita al IES de Peralta

Actualizada 31/01/2017 a las 19:20

La Comisión de Educación del Parlamento de Navarra ha visitado este martes el IES Ribera del Arga de Peralta, un centro de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional Básica y de Grado Medio, que cuenta con 560 alumnos (400 de ESO y Bachiller y 160 de FP), un tercio de ellos de origen inmigrante, atendidos por 72 profesores.



Los parlamentarios han coincidido en destacar la "singularidad del centro en el tratamiento de cuestiones tan complejas como la diversidad, la convivencia o los criterios de evaluación".



El objeto de la visita ha sido conocer in situ las instalaciones, los proyectos y las dificultades de un instituto dividido en tres edificios (uno de ESO y Bachillerato, otro de FP Agroecológica y el tercero de FP Mantenimiento), que abarca prácticamente toda la oferta educativa posterior a Primaria.



La delegación del Legislativo ha sido recibida por Luis Basarte, director, Eva Ros, vicedirectora, María José Olloqui, jefa de Estudios, Laura Castiñeira, secretaria, y María José Vidorreta, concejala del Ayuntamiento.



A continuación, ha tenido lugar un encuentro en el que Luis Basarte ha explicado las líneas maestras de un proyecto educativo dirigido a hacer compatibles la "adquisición de competencias a través del conocimiento" y la atención a la diversidad desde una óptica "compensatoria, de apariencia no inclusiva, que ha redundado en una notable mejoría de la convivencia" en el centro.



En ese contexto, el director del IES Ribera del Arga ha indicado que la atención a la diversidad consiste en dar respuesta a los distintos intereses, capacidades, necesidades y expectativas de un alumnado diverso, más allá de sus habilidades. "Nuestro modelo, basado en agrupamientos reducidos (se priorizan los objetivos de aprendizaje básico) y por ámbitos (desfase curricular igual o superior a dos cursos) puede parecer discriminatorio, pero no lo es. Hay quienes han rehusado formar parte de estos grupos, pero nadie que ha accedido se ha salido", ha indicado.



Luis Basarte entiende que este tipo de clases, selectivas, "son un premio para el alumnado". "Estamos muy satisfechos con los resultados, tanto a nivel académico como de convivencia, pues el clima general de entendimiento, tolerancia y cohabitación ha mejorado mucho. Hemos pasado de tener un ambiente muy difícil a otro amable, también debido a la labor de la Comisión de Convivencia, que es la encargada de enjuiciar las conductas punitivas graves, homogeneizando el trato a los estudiantes, que ya no están sujetos a la discrecionalidad del profesor", ha añadido.



El director del instituto se ha referido también a los criterios de evaluación de un centro que, en un intento de casar la igualdad de oportunidades con la ponderación del esfuerzo, trata de hacer "accesible el aprobado a todos los estudiantes por igual". "A partir de ahí, las notas altas se encarecen. Entendemos que del 5 al 6 no debe haber la misma distancia que del 4 al 5. No puede ser que haya gente en Bachillerato con notas de 7 y 8 que te digan que nunca han necesitado estudiar. Eso sucedía antes", ha indicado.



Así, tras poner de relieve la apuesta del centro por la salud y el plurilingüismo, Basarte se ha dirigido a los parlamentarios para solicitar una "ampliación de la oferta de FP especializada, a fin de dar respuesta a las necesidades reales de las chicas". "Muchas se ven abocadas al Bachillerato por falta de ramas adecuadas. La de actividades físico deportivas, por ejemplo, podría ser interesante", ha añadido.



Continuando con los requerimientos, el director ha inquirido sobre la posibilidad de que al alumnado de Falces, que desde el principio se decantó por el IES de Marcilla, se le ofreciera la posibilidad de optar por el instituto de Peralta. "Nos vendría de cine, porque nos faltan 90 o 100 alumnos para poder completar la oferta educativa. Lo hacemos, pero a costa de mucho esfuerzo, de hecho los cuatro docentes del equipo directivo impartimos el doble de horas de las que nos corresponde", ha indicado.



Por último, Basarte ha señalado que "nos haría falta un jefe de estudios adjunto para la FP, algo que por número de alumnos no nos corresponde, pero que podría considerarse reparando en otros factores". "También hemos perdido un conserje (hay dos para tres edificios), según se nos dijo a cambio de un oficial de mantenimiento, dos labores con carga de trabajo suficiente que nada tienen que ver", ha añadido.