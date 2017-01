La ikastola de Tafalla implanta el programa KiVa contra el acoso

Actualizada 09/01/2017 a las 12:46

La ikastola Garcés de los Fayos de Tafalla va a implantar, a partir del próximo mes de enero, el programa KiVa antiacoso, un programa basado en evidencias para prevenir y reducir el acoso escolar. Éste ha sido desarrollado en la Universidad de Turku, en Finlandia, y ha demostrado que reduce el acoso escolar y aumenta el bienestar de las escuelas. Con esta carta de presentación, el centro tafallés no dudó en adherirse a la propuesta lanzada desde la Federación Navarra de Ikastolas para implantar un programa en el que se involucra y participa toda la comunidad educativa que conforma el centro y que se concreta en el profesorado, el alumnado, las familias y todo el personal no docente -trabajadores de comedor, conductor del autobús escolar, trabajadores de mantenimiento y administración o monitores de actividades extraescolares-.



“El objetivo de esta formación en cascada es que todos los alumnos se sientan seguros y se garantice su bienestar. Para ello, toda la comunidad educativa está siendo formada y será formada para implementarlo a partir de enero”, explica Edurne Samaniego, tutora del centro y miembro del equipo KiVa del centro formado también por la directora, Isabel Arias, y la orientadora, Reyes Artuch. Este equipo se encargará de atajar los posibles casos de acoso escolar y actuará, de forma inmediata, en cuanto sea informada. “Si se nos notifica cualquier caso de acoso dejamos lo que estamos haciendo en ese momento para atenderlo”, dicen.



Las tres profesionales insisten en la necesidad de saber diferenciar entre un caso de acoso o un conflicto aislado que puede surgir en un momento puntual. El caso de acoso lo definen, remarcan, tres características. “Que sea continuado en el tiempo, que exista voluntad de hacer y que haya diferencia de poderes entre las partes”, explican. La formación a las diferentes partes de la comunidad educativa comenzó, en primer lugar con el profesorado. Esta semana se seguirá con el personal no docente para centrarse en el alumnado ya en enero. Además, habrá dos charlas para las familias de Primaria, a cuyo alumnado se dirige el programa, y otra para la ciudadanía en general el día 18 de enero, a las 18 h., en el centro cultural.



En cuanto a la formación del alumnado, tal y como explicaron las docentes, se centrará en las emociones diferenciándose un bloque para los alumnos de 1º a 3º de Primaria y otro para los de 4º a 6º. “Respecto a un tema específico se abordarán asuntos diferentes como la autoestima, la asertividad, las habilidades comunicativas, etc.”, indican. Recalcan además que KiVa no es un proyecto pasajero sino un modo de actuar permanente. “Es muy importante trabajar sobre todo con los denominados alumnos observadores, para que no miren hacia otro lado”, apuntan. Para facilitar las cosas, desde enero, tanto el profesorado que vigila el patio como el personal no docente que puede estar en contacto con el alumnado llevará un distintivo que le identificará como una persona a la que dirigirse ante cualquier caso. Se repartirán también chapas y se decorará el centro con un mensaje claro: la ikastola de Tafalla no acepta ningún tipo de acoso.