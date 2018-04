Actualizada 05/04/2018 a las 07:32

Durante toda la mañana de ayer, la plaza Carlos III el Noble permaneció cerrada al tránsito de vehículos y también los viandantes notaron restricciones. Durante la grabación del programa, la policía municipal realizó diversos cortes que afectaron a los comercios de la plaza, que desconocían que se iban a tomar estas medidas. “Han cerrado toda la plaza y los clientes no han podido entrar a nuestras tiendas”, contaba Idoia Losarcos Llorente, propietaria de la tienda de informática. “Entiendo que vengan a grabar un programa, pero también estamos los que vivimos y trabajamos aquí”, señalaba. “Creo que el culpable es el Ayuntamiento, que no nos ha avisado de lo que iba a pasar”, señalaba María Jesús Azcárate, encargada de la tienda de recuerdos. “He tenido la tienda abierta, pero no entraba nadie porque no dejaban pasar”, se quejaba. “Algunas de mis clientas han tenido que estar esperando un rato a que terminasen de grabar”, contaba Marivi Echarri, de la peluquería del mismo nombre.

“Nosotros hemos intentado que se cortara la calle lo mínimo posible. Al final solo ha sido durante el día de hoy (por ayer)”, aseguró el alcalde de Olite, Andoni Lacarra. “Pedimos un esfuerzo por parte de todos porque creemos que esta grabación tendrá un retorno para el municipio”.

Por otro lado, varios vecinos se quejaron de las “malas maneras” que mostró el personal de Shine Iberia, la productora de MasterChef. Incluso los vecinos de la plaza, que vieron la grabación desde sus balcones, fueron recriminados por sacar fotografías con sus teléfonos móviles. “¿Pero qué estáis haciendo? ¡No se puede grabar!”, les recriminó un miembro de la productora, que trataba de impedir que se captaran imágenes del programa antes de su emisión.

“Un salto para Olite”

“Vista la audiencia que tiene el programa MasterChef, entendemos que esta grabación va a suponer un salto más para Olite”, valoraba ayer el alcalde de la localidad, Andoni Lacarra. “Tenemos muy en auge el turismo de proximidad, el de País Vasco, Navarra y Francia, pero queremos darnos a conocer en el resto del país y seguir creciendo. Queremos que Olite sea un referente del turismo en Navarra”, añadió.

Debido al rodaje, el Castillo ha estado cerrado desde el pasado martes y no volverá a abrir hasta mañana. Por lo tanto, durante tres días ha sido imposible visitar el monumento. En la página web de Turismo Navarra se podía leer este aviso: “Los próximos días 3, 4 y 5 de abril, el Palacio permanecerá cerrado debido a la grabación de un programa televisivo”, sin especificar de cuál se trataba.

