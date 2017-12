La Audiencia de Navarra ratifica la decisión del PSN de expulsar al edil de Tafalla

Actualizada 26/12/2017 a las 12:51

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un concejal de Tafalla, Juan José Martínez, que fue expulsado del partido por entrar a la Junta de Gobierno Local con EH Bildu.



La sentencia, ha informado el PSN en un comunicado, ratifica que no cabe apreciar ni infracción alguna ni vulneración de derechos fundamentales, puesto que la expulsión del partido "se hizo dentro del ámbito y los límites y facultades de autogobierno y autoorganización que le competen, se ajusta las reglas de procedimiento y competencia y se adoptó con fundamento en una base razonable".



En el auto se relata cómo, tras las elecciones municipales de 2015, la dirección del PSN envió comunicaciones exponiendo que, ante la próxima constitución de los ayuntamientos y concejos, los concejales y grupos municipales socialistas no podían entrar a formar parte de los órganos municipales de gobierno donde el ayuntamiento fuera liderado por EH Bildu y tampoco se iba a propiciar alcaldías de esta formación.



Cuenta también la sentencia que los dos concejales del PSN se abstuvieron en el pleno en el que se eligió al alcalde de Tafalla, de EH Bildu, pero además, uno de ellos, Martínez, aceptó el nombramiento como miembro de la Junta Local.



Tras estos hechos, la Ejecutiva del PSN elevó a la Comisión Ejecutiva Federal la apertura de expediente y el 3 de julio de 2015 dicha Ejecutiva acordó expulsar provisionalmente del partido al concejal y abrirle expediente disciplinario por un "acto de indisciplina".



La Audiencia, señala el PSN, entiende que existe una "base razonable" para que el órgano federal "considerara que el concejal actuó en contradicción con los principios y resoluciones del partido, cometiendo un acto de indisciplina contrario a los deberes de los afiliados, pero añade que no desistió a pesar de la oportunidad que se le daba para hacerlo en la resolución sancionadora".



El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que la sentencia "no solo es justa y adecuada a los estatutos del partido, sino que también se ajusta a derecho, puesto que no vulnera ningún derecho fundamental".



Tras la sentencia, ha agregado, "Martínez ya no es a todos los efectos miembro del PSN-PSOE y no es persona autorizada para usar ni representar el nombre y la marca del Partido Socialista", por lo que el partido exige al Ayuntamiento de Tafalla que "ejecute la sentencia y relegue a Martínez al grupo de no adscritos y en consecuencia abandone el Grupo Municipal Socialista".

