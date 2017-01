08/01/2017 a las 06:00

"No he olvidado unas fiestas en las que las chicas que vinieron al pueblo se quedaron a dormir en mi casa, mientras a los chicos los metieron en otra, bien separados. Esa noche, mi madre no durmió. Se quedó en la puerta, escoba en mano, y cada vez que se acercaba un chaval...”. Este recuerdo de Charo García Alzórriz, vecina de Ekai de Lónguida de 77 años, fue uno de los muchos que ayer se pudieron escuchar en la iglesia de Aós. Memoria de un pasado reciente que se ha