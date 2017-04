Actualizada 28/04/2017 a las 10:32

El pleno del Ayuntamiento de Barañáin acabó desvelando que no hay fecha fija para la apertura de los remozados asadores de Lagunak. Las instalaciones, reformadas en su totalidad con fondos del servicio municipal y del Consistorio hasta completar 180.000 euros de inversión, están todavía pendiente de equipamiento.

Al parecer, hubo que esperar a disponer de una partida presupuestaria y se está ultimando la compra. Grupos de la oposición como UPN y PSN preguntaron por el estado de las obras y las razones del retraso en el calendario. Se habían anunciado para 2016 primero y para Semana Santa de 2017 después. El portavoz de EH Bildu, Alberto López, rechazado en dos ocasiones para presidir la comisión de Urbanismo, se remitió a este foro para dar las explicaciones oportunas sobre los planes para la puesta en marcha del servicio. Aseguró que allí informaría personalmente sobre los plazos que se barajan. E ironizó porque la portavoz del PSN, que junto a UPN y Pueblo de Barañáin, le rechazó para el puesto, le preguntara sobre el tema. Geroa Bai se abstuvo y la alcaldesa, Oihaneder Indakoetxea, ocupa la presidencia pero ayer cedió la palabra a López.

La página web de Lagunak advierte, en el apartado destinado a explicar las instalaciones, que no hay fecha para la finalización de las obras ni para el inicio de la temporada 2017. El día 4 de junio está previsto celebrar el Día de Lagunak y la temporada de verano de piscinas comienza el día 10. Los grupos de la oposición plantearon las preguntas en pleno alarmados ante la posibilidad de que no se llegase al inicio de la temporada de verano. Desde el PSN indicaron que los datos aportados en comisión hasta ahora no habían servido para aclarar los planes y que habían sido varios los usuarios que les habían preguntado por el tema. UPN preguntó si la reforma estaba terminada.

La obra civil concluyó en marzo. Por un lado, se realizó el cerramiento de la zona de comedor y por otro se reformó la zona de fogones y barbacoas. En su día se planteó la reforma para que los asadores pudieran utilizarse durante todo el año.

Con una inversión de 180.000 euros, se ha instalado suelo radiante y ventanas abatibles en el espacio de comedor. Además, se han construidos baños nuevos y se han eliminado los asadores circulares. Los nuevos están ahora en un lateral colindante con la calle del polígono industrial.