Actualizada 26/04/2017 a las 13:36

Marcos Yániz se convirtió en uno de los grandes protagonistas del Campeonato de España de Duatlón, que tuvo lugar el 2 de abril en la localidad castellonense de Vall de Uxó. Debutante en una cita de este nivel y con apenas experiencia en este deporte, firmó la segunda plaza en un brillante sprint imponiéndose a algunos de los mejores especialistas en la distancia.

Este subcampeonato le reportó también el premio de formar parte de la selección española, que el 29 de abril disputará en Soria el Europeo de Duatlón. El atleta berinianense integra un combinado nacional liderado por Emilio Martín, doble campeón del mundo, y con Sergio Lorenzo, Cristóbal García y Luis Miguel Martín Berlanas, un mítico del atletismo. “No esperaba poder estar ahí. Saldré a darlo todo y a luchar hasta el final, pero realmente no sé qué puedo esperar de esta cita en Soria”, afirma Yániz.

En 2015 se proclamó campeón navarro de cross largo y consiguió su mejor marca en 1.500 metros, pero entonces entró en una etapa de continuas lesiones que, durante los dos últimos años, le obligaron a estar casi más parado que entrenando. Fue después del verano pasado cuando, animado por su hermano Álvaro, integrante del Saltoki Trikideak, se enroló en el club para probar con el duatlón. “Cada vez que tenía un poco de continuidad, comenzaban las molestias, así que le hice caso a mi hermano y probé con la bici. El duatlón es una disciplina muy bonita e igual de dura que el atletismo. Lo que más me gusta es que me hace pensar más, tengo que estar concentrado en detalles como en el momento de hacer el cambio y coger la bici, ponerme las zapatillas, la estrategia de carrera… Y a la hora de los entrenamientos es muy distinto y me permite desconectar la cabeza”, asegura.

En septiembre se apuntó al duatlón de Valtierra y lo ganó. A partir de ahí, saltó la sorpresa, también para él. “En principio la idea era combinar un poco el duatlón y el atletismo. Buscaba meter menos kilómetros corriendo y hacerlos en bici para no lesionarme, pero jamás esperaba que me fuera todo tan bien”, confiesa.

Logró la clasificación para el Campeonato de España en una prueba en Fraga (Huesca), la primera a la que se enfrentaba “con un nivel muy alto”. “De hechó, ganó Eliseo Martín, uno de los atletas españoles ilustres. Cometí algún error, pero me sirvió para aprender y para variar algún entrenamiento de cara a tener mejores sensaciones de cara a la última carrera a pie”, recuerda.

En Vall de Uxó, no fue consciente hasta el último kilómetro de que podía luchar por subir al podio. “Cuando bajé de la bici era todo un poco caótico y no sabía muy bien en qué posición iba. Fui cogiendo a gente hasta que llegué a un grupo en el que vi que estaban los mejores. Llevaba muy buenas sensaciones y opté por esperar al final porque soy rápido. Me la jugué y salió bien”, relata.

UNA DISTANCIA DESCONOCIDA

Yániz ha preparado el Europeo a conciencia y se presenta con ganas de despejar nuevas incógnitas. “En el Campeonato de España, la distancia de la prueba era de sprint y en el Europeo, al ser una competición internacional, es doble: 10 kilómetros de carrera, 40 en bici y otros 5 a pie. Nunca he corrido esta distancia. En teoría, soy más fondista, pero nunca he hecho un duatlón olímpico. Imagino que la motivación y las ganas me pueden llegar a jugar una mala pasada, en el sentido de salir demasiado rápido, pero quizás esa motivación extra me puede dar un plus”, argumenta.

Después de esta cita, su idea es disfrutar “de un buen descanso”. “Creo que ya me lo merezco porque llevo desde septiembre sin parar. De cara a la próxima temporada, tengo pensado hacer la temporada invernal de cross y centrarme en el duatlón”, adelanta. Eso sí, continuará con su labor de técnico de un grupo de atletas de medio fondo en Lagunak con los que, en las últimas temporadas, ha compartido muchas horas de entrenamiento.