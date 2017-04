Actualizada 24/04/2017 a las 20:50

Dos veces campeón del mundo de hockey con Argentina, medalla de oro en Barcelona’92 y poseedor de cinco Copas de Europa y de 9 Ligas (8 como jugador y una como entrenador). El currículo deportivo de Gabriel Eduardo Cairo, más conocido como Gaby Cairo, es extenso y brillante. Y una figura de este nivel, que colgó los patines en el Barcelona en 2004 tras once temporadas en el club blaugrana, estuvo en Barañáin del 18 al 21 de abril dirigiendo e impartiendo un campus de tecnificación de este deporte, organizado por el Club Hockey Patín Barañáin junto con el Servicio Municipal Lagunak.

Considerado uno de los grandes del hockey sobre patines, Cairo transmitió sus conocimientos a un grupo de 22 jóvenes de entre 7 y 12 años. El campus estaba dirigido a jugadores federados de los distintos clubes de Navarra y se apuntaron jóvenes de Lagunak, Oberena, Ikastola San Fermín y Tudela Hockey Club. “En Lagunak hay un grupo de gente a la que le gusta mucho trabajar para los niños y yo me identifico con este tipo de proyecto”, aseguró Cairo.

El excapitán del Barça ha creado una marca dedicada íntegramente al hockey sobre patines (Segundo palo) y tiene una empresa con la que trata de promocionar este deporte organizando escuelas, campus y clinics. “Está claro que en unos días no se puede hacer un jugador. Simplemente se pueden aportar nuevos ejercicios y nuevas maneras de ver el hockey. El objetivo es muy claro. Que los chicos se diviertan entrenando, que aprendan cosas, que las ejerciten y que les quede algo cuando yo me vaya, sobre todo a nivel emocional”, apuntó.

Cairo contó con la ayuda sobre la pista de Alaia Pascual y Leire Martínez, dos jóvenes integrantes de la sección de hockey de Lagunak, que aprendieron desde una posición privilegiada esos nuevos conceptos. “Para que los niños puedan crecer con una idea de hockey hay que formar a los que les enseñan. Y no solo a nivel técnico, sino a nivel educacional. El deporte es un vehículo de valores para poder ser mejor persona. Y todo sin perder de vista el objetivo de que se diviertan y de lo positivo que resulta que realicen una actividad física”, destacó.

LARGA TRAYECTORIA

El mítico jugador argentino aterrizó en Europa en 1987 para jugar en el Hockey Seregno de Italia antes de llegar a España. Fichó por el Noia Freixenet y después vistió la camiseta del Reus Deportiu antes de recalar en el Barcelona. “El hockey fue mi trabajo, mi profesión y mi pasión. Ahora continúa siendo mi pasión y vuelve a ser mi profesión a través de la empresa de material deportivo y con todo lo que son eventos de campus y de jornadas. Le pongo mucha dedicación e ilusión. Como jugador era de las personas que iba a los colegios a promocionar el hockey aunque no me lo pidieran porque lo consideraba importante. Es vital relacionarse con los niños para que el hockey siga existiendo y mejorando, especialmente en zonas donde cuesta tanto llegar con la formación”, comentó.

Trabajó como gerente de los deportes amateurs del F.C. Barcelona y también se sentó en el banquillo azulgrana durante una temporada y media conquistando cuatro de los seis títulos que disputó el equipo. Pero no volvió a repetir como técnico. “Antes de dedicarle mi tiempo al primer equipo, preferí dedicárselo a los niños. No me compensa que un resultado me defina una manera de trabajar. Sí que me compensa, por el contrario, que sé que el resultado de mi manera de trabajar funciona. Es un orgullo ver en la OK Liga a jugadores que han pasado por mi campus siendo niños. Me devuelve un poco todo el sacrificio que uno puede haber hecho en su momento. Con los primeros equipos todo depende de los resultados y no es justo que un trabajo se valore por eso”, argumentó.

Gaby Cairo transmitió en Lagunak su pasión por el hockey y animó a los más jóvenes a acercarse a él. “A nivel de coordinación es una maravilla porque combinas los patines con elementos como el stick, la pelota, el contrario… Además, es muy atractivo de practicar porque no se hace normalmente. Pero yo aconsejo que los niños, independientemente de si es hockey u otro deporte, hagan deporte de equipo porque se transmiten muchos valores”, insistió.