Entre las múltiples propuestas de la Biblioteca de Barañáin en este curso 2016-2017, destaca la puesta en marcha de ‘Artilecturas’, que define como “un proyecto de diálogo y fusión de artistas plásticos con los clubes de lectura”. El coordinador de la iniciativa, el pintor José Ignacio Agorreta, explica que el objetivo "es asistir como espectadores privilegiados al misterio de la creación artística y poder debatir sobre arte y literatura con los propios artistas".

La cuarta de las cinco citas programadas estuvo protagonizada el pasado 7 de abril por la pintora Carmen Salgado, que eligió la lectura de ‘Rayuela’, de Julio Cortázar. Además de compartir este encuentro abierto al público en la biblioteca, la obra creada expresamente por Salgado inspirándose en el texto del escritor argentino se pudo contemplar desde semanas antes en la propia biblioteca.

Agorreta fue el encargado de presentar a la pintora limeña, afincada en Pamplona. La obra de Cortázar, publicada en junio de 1963, es un hito de la literatura hispanoamericana. Salgado la eligió como un reto para sí misma. “Hay capítulos que no he entendido, como tampoco entiendo cosas de la vida, pero he disfrutado de su forma de contar”, confesó.

En su originalidad, el escritor argentino invita al lector a realizar una lectura desestructurada, algo que ya de por sí llamó la atención de Salgado. “Me atrae todo lo que tiene que ver con la transgresión. No concibo las formas de vivir cuadriculadas. Ni las entiendo ni quiero vivir conforme a ellas. Esa manera de leer el libro desordenadamente como si fueran microrrelatos me ha interesado mucho. Además, su forma de narrar y de contar me ha cautivado”, incidió.

Inspirándose en su lectura, Salgado creó uno de sus bautizados como “poemas visuales”. “Trabajo mucho con las cajas-objeto y coincidió que tenía en mi taller objetos idóneos para este trabajo”, aseguró.

La artista peruana explicó su forma habitual de trabajar. “No hago bocetos. Me apunto cosas por escrito, nunca en forma de dibujos, y con la lectura de ‘Rayuela’ anoté muchas cosas. En estos momentos, en mi pintura no existe una guía que revele un discurso pictórico concreto. Estoy en una etapa en la que me dejo llevar. Me puedo plantear un color o un fondo, pero permito que todo lo demás fluya. Lo que más me gusta es la improvisación”, afirmó.

La última cita de ‘Artilecturas’ la protagonizará en mayo el pintor Koldo Sebastián, que ha seleccionado la lectura de ‘Teoría de la inteligencia creadora’, de José Antonio Marina. Las anteriores contaron con la participación de Mar Mateo, que se decantó por 'Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado', de Maya Angelou; Javi Egiluz, que eligió 'El libro del anhelo', de Leonard Cohen; y Carlos Cánovas, que abrió el ciclo y apostó por 'Algodoneros: Tres familias de arrendatarios', de James Agee y Walker Evans. Todos crearon obras inspirándose en las lecturas seleccionadas.