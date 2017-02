“Solo me llevo buenos recuerdos de estos 26 años en Barañáin”

Actualizada 08/02/2017 a las 09:51

Decenas de dibujos adornan la sala de espera de la consulta del pediatra Raimon Pèlach Pániker en el centro de salud Barañáin II. Los regalos que le hacen sus jóvenes pacientes se han multiplicado desde que anunció su jubilación. ‘Raimon eres el mejor’ o ‘Raimon mi amigo’ son algunos de los mensajes que se pueden leer escritos con trazos infantiles. Estos días también se acumulan en su consulta otros detalles que le entregan tanto los niños como sus familias. “¡Qué final tan bonito estoy teniendo!”, exclama con una sonrisa el doctor Pèlach. “No veas la cantidad de achuchones y besos que estoy dando y me estoy llevando”, señala mientras se apresura a contar una anécdota. “El otro día vino una niña que le había pedido a su madre no ir a clase a primera hora para acompañarla a ella y a su hermano a la consulta. Quería despedirse y, cuando la tuve enfrente, se puso a llorar. Y, claro, me hizo llorar a mí. Es emocionante, un sentimiento muy bonito”, asegura.

El próximo 16 de febrero, coincidiendo con su 65 cumpleaños, se jubilará y se despedirá de Barañáin tras 26 años como pediatra. “Llegué procedente de Sangüesa, donde estuve 8 años. Pasé de un equipo rural en el que era el único pediatra para varios pueblos a una localidad donde, en aquellos momentos, ya había dos pediatras más”, recuerda. En el momento de hacer balance, este médico barcelonés que estudió la carrera en Pamplona y se enamoró de una navarra, afirma que solo se lleva “buenos recuerdos”. “Tengo claro que no puedes gustar a todo el mundo pero, en nuestro contacto del día a día con el paciente, para mí lo más importante es la afectividad por el vínculo que se crea a lo largo de tantos años”, subraya al tiempo que también se pone en el papel de alumno. “Es que los niños me han enseñado mucho. Y a las familias les digo que no se quiten mérito porque son fundamentales. Yo les doy consejos, pero son ellas las que logran las cosas”, apunta.

En la vorágine de los últimos días de actividad, añade un matiz a este momento de despedida. “Me jubilan porque así lo establece la ley en Navarra. Y lo voy a hacer tras haber cotizado 38 años. Pero voy a ser sincero. Si hace tres años me hubieran preguntado si estaba dispuesto a seguir tras cumplir los 65, hubiera dicho que sí. Sin embargo, ahora lo veo de distinta manera. En primer lugar, porque ya lo he ido procesando y sé que me llega el momento y, en segundo lugar, porque no me gusta mucho cómo se está gestionando la Atención Primaria desde las grandes jerarquías. No se está dando importancia a aspectos a los que yo se lo doy”, comenta.

CRECEN LAS ALTERACIONES PSICOSOCIALES

Tras finalizar una larga mañana atendiendo a una joven paciente al filo de las 3 de la tarde, reflexiona sobre el aumento “de casos de alteraciones psicosociales en Pediatría”. “La neumonía o el cuadro catarral lo curamos fácilmente e incluso los procesos crónicos tienen bastante más cura. En cambio, cada vez nos encontramos con más casos de fracasos escolares, de bullying y de gestión de las emociones en general. Y no lo tenemos fácil para realizar un seguimiento”, afirma. “No he llegado al final para culpar a nadie, pero no me gusta el enfoque que se le da A la atención actual, donde todo es inmediatez. Estamos otorgando más importancia a cuadros banales que a cuadros madurativos cuando pediatría es, por definición, desarrollo”, señala.

Para Raimon Pèlach, hablar con sus jóvenes pacientes –diferencia entre niños/as (0 a 6 años), chicos/as (6 a 10 años) y adolescentes (a partir de los 10 años)– es fundamental. “Hablar mucho y preguntar mucho. Y debemos creerlos. Un axioma que tengo es que, de entrada, les digo que les voy a creer. Eso les satisface mucho. Luego ya contrastaremos con los padres. A las familias también les digo que el adolescente no miente, sino que no cuenta toda la verdad. Y les recuerdo que hay que saber poner normas”, relata.

El gran reto que siempre se ha planteado como pediatra es “entender el desarrollo neuromadurativo y la parte social del niño, que luego será chico y después adolescente”. En la nueva etapa que va a comenzar a vivir, ya se ha preocupado de ponerse algunas tareas. “A lo mejor es un mecanismo de defensa porque realmente no sé cómo voy a responder a esto de estar jubilado. He hablado con algunas escuelas para ofrecerles lo que he llamado ‘Consulta Joven’. Me ofrezco a ir al colegio para hacer un seguimiento a los escolares que ellos decidan, de acuerdo con las familias y con absoluta confidencialidad. Dos centros ya me han dicho que sí. Siempre he defendido que la Pediatría tiene que relacionarse con la escuela”, comenta.

También seguirá impartiendo un curso en la UPNA de Atención Temprana y de signos de alerta en la Atención Primaria. Además, este año todavía participará en dos congresos. Raimon Pèlach es uno de los fundadores de la Asociación Navarra de Pediatría (ANPE), que preside desde 2004, cargo que dejará cuando se celebren próximamente las elecciones. “Me he ofrecido a seguir de vocal si es necesario, pero la gente joven tiene que ir pasando. Además, en Pediatría viene gente joven realmente exquisita. Muchas son mujeres y aquí sí que hago una crítica a la Administración, ya que no se facilita la conciliación y no se ponen fáciles los contratos a los interinos. Soy de los que digo que la sanidad navarra está muy bien, pero gracias a los profesionales. Se ha aprovechado la crisis para hacer recortes y, en educación y salud, se debería ser más imaginativo”, denuncia.

Abuelo desde hace solo dos meses, dispondrá de más tiempo “para viajar y para ir a Barcelona a disfrutar de la nieta”. De momento, apura los últimos días en su consulta. “Me gustó mucho la forma en la que se despidió la doctora Juana Gamboa, compañera aquí en Barañáin. Escribió una carta en la que decía que pedía perdón si había podido fastidiar a alguien y yo también lo suscribo”, concluye.