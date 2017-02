Actualizada 03/02/2017 a las 10:00

Ion Imanol Rodríguez, del gimnasio Qbak Team, llevaba un tiempo dándole vueltas a la idea de organizar un canicross en Barañáin y el domingo 5 de febrero verá cumplido su propósito. El canicross es una disciplina deportiva derivada del mushing o tiro de trineos con perro. “Siempre me había llamado la atención. Empecé a practicarla hace un par de años y pronto me enganché a ella. Resulta complicado encontrar carreras cerca y, casi desde el primer momento, me planteé la posibilidad de organizar una prueba en Barañáin”, comenta Rodríguez.

El principal objetivo que persigue con este canicross es “dar a conocer esta disciplina a los vecinos de Barañáin”. “Por este motivo, hemos diseñado el recorrido por las calles del municipio. Partirá del lago y transcurrirá por la avenida Central, vuelta por el colegio Santa Luisa, avenida Central de nuevo, avenida de los Deportes, plaza los Castaños y Lago. En total, 3 kilómetros. Si hay más ediciones, entonces sacaremos ya el recorrido por los alrededores”, explica.

Además, ha añadido el componente solidario, ya que lo recaudado con las inscripciones y las donaciones que realice la gente, aunque no participe, se destinará a las asociaciones Tarracoscull y Etxauri para ayudar a perros sin hogar. “También se puede donar material, como mantas, o pienso”, precisa Rodríguez.

La prueba comenzará a las 12 de la mañana y previamente, de 10 a 11, se llevará a cabo el control veterinario. “No se va a exigir el arnés de tiro y permitiremos participar con correa porque el principal objetivo es que la gente se anime y difundir el canicross”, advierte.

La paciencia, el refuerzo positivo y la empatía son claves para lograr la compenetración con el perro y que la mascota disfrute de la experiencia. Al principio, lo complicado es conseguir que el perro vaya por delante y en línea recta. “Cada vez hay más afición a correr y también cada vez es más habitual tener perro. El canicross, sin duda, va sumando adeptos porque entrenar con tu perro te permite disfrutar de una experiencia muy bonita”, señala Ion Imanol Rodríguez.

Las personas interesadas en participar (10 euros inscripción) pueden hacerlo llamando al 696 58 16 56 o pasándose por el Gimnasio Qbak, en el polígono de Barañáin (C/A nave 5).