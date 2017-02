“Ir a Uganda ha sido una de las mejores decisiones de mi vida”

Actualizada 03/02/2017 a las 14:10

No hace todavía un mes desde que David Orduña Ridruejo regresó a Barañáin y retomó el contacto con sus alumnos en la Escuela de Música Luis Morondo. El pasado mes de junio, este profesor de trompeta se sumó al Vura Music Project, un proyecto surgido en el seno de la ONG Solidarios con Arua con sede en Burlada, que le llevó a permanecer seis meses en la localidad ugandesa de Moyo impartiendo clases a jóvenes de entre 10 y 17 años.

Todavía aterrizando en la rutina diaria, este berinianense califica de "muy enriquecedora" la experiencia en Moyo, situado al norte del país africano y a tan solo seis kilómetros de la frontera con Sudán del Sur. “Es como viajar a otro planeta. Aunque ya lo imaginaba, para mí va a haber un antes y un después de esta estancia en Uganda”, reconoce. Viajero incansable, conocía el continente africano tras unas vacaciones en Tanzania, pero esta aventura poseía un carácter diferente.

La ONG Solidarios con Arua lleva varios años trabajando en las localidades de Moyo y Adjumani, pero fue en 2013 cuando surgió el proyecto posteriormente bautizado como Vura Music. El navarro Aritz Azparren es el responsable de esta iniciativa, que nació en torno a una banda de música existente en la escuela de Primaria Moyo Boys y que carecía de profesores formados, tal y como narró Azparren a Vivir en Barañáin el pasado mes de mayo.

El proyecto sufrió varios cambios respondiendo a la petición de los propios alumnos de crear una banda independiente del colegio y, poco a poco, definieron la propuesta de la escuela de música planteada con voluntariados de duración media con el objetivo de trabajar con los niños y fomentar la integración, la colaboración, el desarrollo social, la participación y la igualdad de género mediante la educación musical.

Hasta Uganda viajaron en esta ocasión ocho profesores de música, tres de ellos navarros (Aritz Azparren, Itsaso Loinaz y David Orduña). Cuatro desarrollaron su labor en Adjumani, donde empezaban a trabajar por primera vez este año con la música como vehículo de cooperación, y cuatro en Moyo, en la que ya era la tercera ocasión.

En sus maletas, además de la ilusión y la incertidumbre ante el reto al que se iban a enfrentar, llevaron instrumentos musicales donados por distintas personas como hicieron algunos alumnos del propio Orduña. “No hay duda de que allí llevan la música dentro, tienen un concepto muy pasional de ella y el objetivo es aunar esa pasión con un cierto método”, relata.

Entre los nuevos pupilos, la escuela recibió este año la visita de tres jóvenes invidentes. “Vinieron con curiosidad y solicité hacerme cargo de ellos. Enseñarles ha sido una de las experiencias más positivas. Eran adorables y muy agradecidos. Además, aprendieron a gran velocidad. Vivían en una especie de internado y en su día a día se desenvolvían de una forma totalmente autónoma”, describe.

La banda de la escuela, la Vura Band, de la que niños y jóvenes forman parte al tercer año de aprendizaje en el centro, está integrada por trompetas, trombones, bombardinos, tubas y flautas traveseras. “En Uganda son muy de organizar actos y siempre llaman a la banda para que toque. Su repertorio tradicional viene marcado por las bandas militares. Les encantan los himnos”, comenta Orduña.

CONTACTO CON LA POBLACIÓN LOCAL

Asegura que ha disfrutado mucho en las clases, pero también de cada día con los habitantes de Moyo, en un entorno absolutamente rural donde la actividad principal se limita a la agricultura y ganadería de subsistencia. “Una de las cosas que más me gustaba era coger un camino, empezar a andar y encontrarme con gente. Es muy fácil entablar conversación con cualquier persona”, destaca.

Tras su experiencia en tierras ugandesas, David asegura que se ha quedado “absolutamente enganchado a África y a la cooperación”. “Sin duda, es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y me gustaría repetir”, confiesa. “Se me pasaron los seis meses como si hubiera sido un fin de semana”, añade. No se cansa de destacar las sonrisas que adornaban siempre los rostros de los habitantes de Moyo, “su hospitalidad y generosidad”. “Ellos tienen un contacto con la naturaleza y un contacto humano que nosotros hemos perdido cuando es ahí reside parte de la felicidad. Son pobres, por ejemplo, en cuanto a recursos sanitarios y educativos, pero poseen esa gran riqueza”, asegura.

Además, también hace hincapié en el hecho “de que Uganda esté acogiendo a los dos mil refugiados que llegan cada día al país desde Sudán del Sur dando así toda una lección a Europa”, reflexiona.