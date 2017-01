31/01/2017 a las 06:00

Pues sí. A lo largo de este cuarto de siglo hemos mudado de piel en más de una ocasión. De todos es sabido que, si uno no se cuida, los años comienzan a dejar huella, así que nos hemos sometido a algún que otro ‘lifting’ para lucir siempre nuestra mejor cara. Porque ese ha sido el propósito que nos ha servido de ancla. Asomarnos cada mes a los buzones con una sonrisa que envolviera una información cuidada, cercana y elaborada con todo el cariño.

De una pequeña revista de apenas 8 páginas a números con más de 40; del blanco y negro al color; de formato revista a periódico; de una mancheta más seria a otra más informal o a otra más ‘estilizada’... ¡Ay! Si es que 25 años dan para mucho. ¡Cuántas historias han llenado de vida nuestras páginas! ¡Cuántos protagonistas nos han narrado sus éxitos y sus sinsabores! ¡Cuántos han compartido sus ilusiones y sus sueños!

Entre todos hemos ido tejiendo una conexión especial, quizás invisible a primera vista pero que, sin embargo, configura la identidad propia de Barañáin. Y siempre pensando en hacer cosas. ¿Por qué no un especial de fiestas? Oye, ¿y si entregamos un premio de reconocimiento a la labor y trayectoria de algún vecino? ¿Qué tal si organizamos una exposición conmemorativa de nuestro aniversario? ¿Por qué no editamos una guía de la localidad? ¿Y un libro de fotografías? ¿Pero qué es eso del Facebook? ¿Y el Twitter? ¿También tendremos que estar ahí, no?

Todo eso y mucho más forma parte de nuestra trayectoria, marcada por el compromiso adquirido con cada uno de vosotros, con todas las personas que nos dedican algún momento de su tiempo leyendo una información, echando un vistazo a los titulares o

deteniéndose simplemente en una fotografía.

En estos tiempos en los que vivimos, atrapados por las prisas, esperamos haber conseguido poner un poco de pausa para disfrutar con las historias protagonizadas por el vecino de la puerta de al lado, por el de la calle de enfrente, por el conocido con el que te cruzas cada día al poner el pie en la acera.

Gracias a los anunciantes, a las distintas corporaciones municipales, a los colectivos, a todos los que, en algún momento, habéis colaborado con nosotros o nos habéis dado alguna palmadita reconfortante en una travesía no siempre fácil. 25 años vividos. 25 años de información local. 25 años de Barañáin. Esa es nuestra historia.