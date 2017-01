Actualizada 31/01/2017 a las 10:15

La 9ª Campaña Comercial Navideña organizada por el Ayuntamiento ya ha puesto nombre a las personas afortunadas. Quienes realizaron compras, entre el 1 de diciembre y el 6 de enero, en alguno de los 129 establecimientos adheridos a esta iniciativa, recibieron un boleto por cada 15 euros de desembolso.

En juego estaban cinco premios de 200 euros, que las personas agraciadas deben gastar en un día en los comercios participantes.

Sin embargo, este año únicamente han reclamado el premio dos personas. La entrega simbólica tuvo lugar en un sencillo acto celebrado este lunes.

A Javier Ardaiz le sonrió la fortuna por tener en su poder el boleto con el número 5.143, que le entregaron tras realizar compras en la Carnicería Cortés. “Le dije a Pedro, el carnicero, que me apuntara los números premiados y añadí, de broma, que igual uno lo tenía yo. Cuando llegué a casa los comprobé y resulta que me había tocado”, recordó.

Javier acudió a recoger el premio sacando fuerzas para hacerlo porque apenas hace unos días que falleció su esposa. “Así que fíjate cómo es la vida. He venido porque me ha acompañado mi hijo Benito”, confesó.

A diferencia de otros años, en los que la nómina de personas premiadas estaba prácticamente formada por mujeres, en esta ocasión han sido dos hombres los afortunados.

Guillermo Sarmiento tenía en su poder el número 26.200, sellado en la Pescadería Mª Carmen Fernandino. “Ha sido una sorpresa. Al principio no se te ocurre nada y no sabes muy bien a qué destinar el dinero, pero luego la cabeza empieza a funcionar y surgen ideas. Todavía no lo tengo decidido, pero no será un capricho, sino algo que necesite”, señaló.

Antiguo vecino del municipio y ahora residente en Ermitagaña, Guillermo todavía sigue haciendo compras en Barañáin. “Vengo mucho. Yo creo que la bici se dirige sola hacia aquí. Barañáin es una localidad muy acogedora”, destacó.

Tal y como se recogía en las bases de la campaña, si alguno de los premios no se reclamaba, en este caso tres de los cinco, su destino sería Cáritas Barañáin.

Jesús de la Torre, responsable de Cáritas en la parroquia Santa María, fue quien se encargó de acudir al acto, que contó con la presencia de la alcaldesa, Oihaneder Indakoetxea, y de Jaione López, concejala de Servicios Generales, Nuevas Tecnologías, Comercio y Empleo.

En esta novena edición de la campaña, se agotaron los 50.000 boletos que se repartieron entre los 129 establecimientos que se sumaron a esta ya veterana iniciativa comercial.