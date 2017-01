31/01/2017 a las 06:00

Por mucho estrés que pueda generar el día a día en un colegio, la sonrisa suele asomar siempre en el rostro de Iñaki Andueza. Profesor de las no siempre queridas Matemáticas, llegó a Barañáin hace 27 años procedente del colegio de Lesaka. “Me dio mucha pena dejar Lesaka. Allí estuve feliz pero, al mismo tiempo, era consciente de que mi futuro estaba cerca de casa. Aterricé en Barañáin en 1989 procedente de una escuela grande, aunque ubicada en un entorno rural, y me sorprendió llegar a una población mayor”, recuerda.

Fue en el curso 1995-1996 cuando el Alaitz se consolidió como colegio de euskera (modelo D) y él pasó a ostentar la jefatura de estudios antes de dar el salto, al año siguiente, a la dirección del centro. “Fueron años un tanto convulsos. Había posturas para todos los gustos y no resultó sencillo. La división de modelos constituyó un hito y un punto de inflexión”, relata.

Andueza señala que, en su integración en Barañáin, jugó un papel fundamental formar parte de la Comisión de Euskera. “Me permitió tener contacto con el Ayuntamiento y con colectivos y personas que trabajábamos por el euskera. Había mucho por hacer, pero me ayudó a sentirme cómodo en Barañáin desde el primer momento”, confiesa.

Tras una vida laboral completa, en la que también ha tenido tiempo de ser miembro fundador y presidente durante 15 años de NIZE (asociación formada por directores de centros públicos de Educación Infantil y Primaria del modelo D), este será su último curso, ya que el próximo mes de septiembre se jubilará. “Seguro que habré tenido fallos, pero en general me encuentro satisfecho por la labor realizada. Hoy en día no es frecuente permanecer tantos años como director de un colegio. Estoy orgullosísimo de mis compañeros y de la colaboración que siempre han brindado las familias”, asegura.

“Ser docente es muy vocacional. Exige mucho trabajo pero, como lo haces con gusto, no pesa. Han sido unos años muy intensos, aunque ahora que me encuentro en la recta final, también tengo ganas de disfrutar y de hacer otras cosas”, señala. “Nunca he querido dejar de dar clases porque estar con los alumnos es lo que te hace ver la realidad del día a día”, destaca.