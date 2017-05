Los recuerdos de horas en la calle compartidas con amigos

Actualizada 30/01/2017 a las 17:49

Los recuerdos de su infancia y adolescencia en Barañáin están ligados en casi todos ellos al tiempo de ocio en la calle. “Yo he crecido en la plaza, entre el ayuntamiento y los Castaños”, comenta Itxaso. “Además, recuerdo que prácticamente cada año hacía un deporte distinto, además de música y danzas, así que pasaba la semana entre los estudios y las actividades y los fines de semana, en la plaza”, relata.

También Andrea habla de esas horas “en la U del lago, con aquellos sube y baja que ya quitaron y que entonces a mí me parecían gigantes”. “Ahora, sin embargo, apenas se ve a los niños en la calle”, lamenta. “Y luego estaban las noches de verano en el lago con las sesiones de cine a las que ibas con tu bocadillo. Es una pena que esto se haya perdido”, añade Itxaso.

En el caso de Estíbaliz, sus recuerdos están ligados a la gimnasia. Campeona navarra en distintas categorías y 5ª en un Campeonato de España, el tapiz ha sido siempre en su caso su escenario de juego y aprendizaje. Estíbaliz estudió en Los Sauces-Sahats y el IES Barañáin, al igual que Itxaso. En el instituto coincidieron con Javier, que realizó Primaria en el colegio Eulza. “Mis recuerdos me llevan siempre a mi cuadrilla. Para bien o para mal, llevamos toda la vida juntos. Y siempre en la calle, en el lago, jugando a fútbol en el colegio, en Lagunak...”, relata.

Los cuatro se sienten “muy de Barañáin”. “Cuando me preguntan, digo que soy de pueblo, de Barañáin, aunque ahora me toca hacer la vida más en Pamplona”, admite Itxaso. Andrea, que estudió en el colegio Alaitz y el IES Alaitz, vive desde hace poco en Pamplona. “Siempre he valorado la tranquilidad de Barañáin y, si quieres algo más de vidilla, lo tienes al lado”, comenta. “A mí me gusta que se mantengan establecimientos de toda la vida a los que vas y te llaman por tu nombre. Eso no tiene precio”, apunta Itxaso.

Javier también destaca este aspecto y en su momento se mostró contrario a la instalación de grandes superficies en el pueblo, pero también realiza una reflexión. “A veces somos poco consecuentes con lo que pensamos. Y yo el primero porque luego acabas quedando en la Morea para estar un rato, ir al cine...”, admite. Además de la natación, Javier es un apasionado de los deportes en general y asegura que la práctica deportiva le permite “disfrutar de muchas experiencias y conocer gente”.

Precisamente, conocer gente es algo que ahora le parece a Itxaso más complicado para los jóvenes. “Creo que las bajeras están haciendo mucho daño. Es verdad que, ante la falta de espacios para los jóvenes, el refugio fue las bajeras, pero eso provoca que haya menos vida en la calle. Antes íbamos en cuadrilla al lago y te relacionabas mucho más”, comenta.