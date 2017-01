Actualizada 30/01/2017 a las 17:15

Cuando se le pregunta a Miguel Esparza por fechas concretas, apenas recuerda alguna y, de inmediato, se justifica. “Siempre pienso en hacer cosas y lo que ya he realizado lo dejo atrás”, afirma. También ahora, tras abandonar la dirección este verano y continuar únicamente impartiendo clases de guitarra a media jornada, apenas ha reducido su actividad. “Nunca hay motivo para aburrirse ni para estar tumbado en el sillón. Tengo muchos proyectos personales que no he podido llevar a cabo hasta ahora”, comenta.

La Escuela de Música Luis Morondo se ha convertido en un referente por su metodología de enseñanza y por la concepción que tiene de lo que debe ser un centro de estas características y Esparza ha sido una figura clave en este camino. “He liderado un proyecto que elaboré y presenté hace más de veinte años, pero que yo solo no habría podido hacer realidad. Por eso agradezco enormemente el trabajo de profesores, alumnos y familias, así como del Ayuntamiento, que siempre nos ha respaldado. He tenido la oportunidad de vivir de la escuela y para la escuela”, destaca.

Además de director y profesor de guitarra, también ha sido responsable durante muchos años de los grupos de pop con guitarra española y algún año llevó la big band. Recuerda los inicios dando clases en el llamado colegio número 1 y, posteriormente, en las bajeras de la avenida Comercial antes del traslado al actual edificio en 1994.

Las clases colectivas de instrumento, la integración del alumnado en agrupaciones instrumentales desde el primer momento y proyectos totalmente consolidados como las giras y los intercambios con otras escuelas han dado forma a la identidad del centro.

Y eso sin olvidar su participación en numerosas citas culturales (Olentzero, Cabalgata, San Esteban, Santa Cecilia, fiestas…) –“siempre hemos querido revertir de algún modo en la localidad todo lo que nos ha dado”, destaca Esparza– y su condición de impulsor del espectáculo Prefiestas, que aglutina a numerosos grupos del pueblo. “Además de formar a nuestro alumnado musicalmente, siempre hemos tratado también de formarles como personas y en la escuela hemos perseguido propiciar un ambiente adecuado para que surgieran iniciativas”, subraya.