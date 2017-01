31/01/2017 a las 06:00

Elisa Castiella llegó a Barañáin hace 28 años. Casada y madre de cuatro hijos, siempre ha tratado de involucrarse en el vida del municipio aportando lo que está en su mano. Perteneció a la junta de la Apyma del colegio Los Sauces- Sahats y formó parte del consejo escolar desde 1997 a 2006.

Durante ocho años, fue jueza de paz suplente y, desde hace 15, es la titular de esta institución no siempre conocida. “Estudié Derecho y, estando embarazada de mi tercer hijo, pensé que podía ser una buena forma de mantener un lazo con el Derecho y me motivaba especialmente el aspecto de servicio público del cargo, ya que económicamente no compensa”, reconoce.

Reelegida en abril de 2014 por tercera vez, y formando tándem con su amiga Blanca Iribarren como sustituta, el “mandato” finalizará en 2018. “Es una labor que te da bastantes satisfacciones. Me ha tocado oficiar muchas bodas y este cometido que está incluido dentro de las obligaciones como jueza de paz es realmente bonito. Supone una responsabilidad que nunca había imaginado y recuerdo que, al principio, estaba más nerviosa que las propias parejas”, confiesa.

Otra de las ocupaciones con las que se ha comprometido está relacionada con su labor desde hace diez años al frente del taller de cerámica que ANFAS (Asociación navarra a favor de las personas con discapacidad intelectual) posee en la plaza de los Tilos. “Asistí muchos años como alumna a los talleres de cerámica que se impartían en la casa de cultura. Un día comentaron si había alguien dispuesto a colaborar tomando las riendas del taller de Anfas y, tras decírselo a mi amiga Fany, que se sumó también a la invitación si yo me ponía al frente, me lancé a la aventura. Ahora pienso que fui un poco inconsciente, pero me pareció estupendo colaborar haciendo algo que me encanta”, comenta.

“Nunca había tratado con personas con discapacidad, pero las vas conociendo poco a poco, aprendes a trabajar con ellas y el balance es super positivo. Algunos de los integrantes del taller repiten cada año. Para ellos resulta una actividad muy relajante y estimulante. Reunimos dos veces al año a los dos grupos que tenemos y nos vamos de cena. Lo disfrutan mucho”, destaca.

Su pasión por la cerámica le ha llevado también a impartir clases de forma voluntaria en la casa de cultura para preparar objetos para la venta en el mercadillo solidario ‘Nos movemos por África’ y también durante algún curso talleres ofertados a los centros escolares.

Y entre actividad y actividad, Elisa saborea su vida en Barañáin. “Es una localidad en la que se está muy a gusto. Un pueblo grande pero en el que, a la vez, conoces a la gente”, destaca.