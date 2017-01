Actualizada 30/01/2017 a las 16:58

Los nombres de los atletas Izaskun Osés y Sergio Fernández sobresalieron en el ámbito deportivo en 2016 y así lo reconoció el ayuntamiento concediéndoles los galardones a los deportistas más destacados del año.

Izaskun tuvo un debut soñado en unos Juegos Paralímpicos con la medalla de bronce que conquistó en Río de Janeiro en la prueba de los 1.500 metros. Sergio, por su parte, destacó en la primera cita olímpica celebrada en un país sudamericano. Batió el récord de España de los 400 metros vallas y estuvo a tan solo dos décimas de meterse en la gran final. Remató así una campaña en la que consiguió su tercer título de campeón de España y la medalla de plata en el Europeo de Ámsterdam.

Los dos protagonizaron una charla-coloquio organizada por el consistorio en la que compartieron recuerdos de sus inicios en el atletismo, su proceso de aprendizaje en el deporte y algunas de sus vivencias.

Afirmaron con rotundidad que quieren estar en la cita olímpica de Tokio 2020. “Es un objetivo clarísimo”, señaló Izaskun. “Tenemos por delante cuatro años de preparación en los que habrá que ir paso a paso pero, sin duda alguna, en mi mente está Tokio”, comentó Sergio. “Además, es un periodo con citas importantes porque no hay que olvidar competiciones como los europeos y mundiales, que a veces quedan un poco en la sombra ante la relevancia que se otorga a un año olímpico”, añadió Izaskun.

A sus 23 años, el atleta berinianense ya recibió el galardón al deportista más destacado de Barañáin en 2014 y, en 2015, fue distinguido con uno de los diplomas. Sergio recordó con cariño sus inicios en la escuela de atletismo de la mano de Luis Requetibate, al que agradeció su labor “dando el callo cada día y logrando que salgan atletas de la cantera”, su trayectoria junto al técnico Félix Navarro en Pamplona y el buen hacer de su actual técnico, Jesús Álvarez. “El atletismo es un deporte bastante objetivo porque gira en torno a las marcas. Yo sabía que tenía potencial y que no lo terminaba de sacar del todo. Creía que podía estar ahí arriba, pero es verdad que el último año ha sido muy duro. He tenido que trabajar mucho en la pista y también fuera de ella”, relató.

“Considero que la clave ha estado en mantener la motivación y en trabajar mucho cada detalle en los entrenamientos. Mi cabeza es un poco trasto y mi estado de ánimo fluctúa bastante. Sin embargo, he aprendido a apoyarme en mi familia y en mis amigos para salir de la dinámica de entrenamientos cuando es necesario y mantener así el nivel de motivación. Busco ir a entrenar cada día con hambre”, reflexionó.

Izaskun, por su parte, acumula una larga trayectoria deportiva. Campeona de España de taekwondo en las categorías juvenil y sub 21, además de medalla de bronce en categoría júnior, a los 21 años dejó este deporte y se pasó al atletismo. Ahora, a los 32 años, ha vivido una de sus experiencias más gratificantes. “Comencé con las carreras populares. No quería saber nada de competir y pasé unos años muy a gusto participando también en carreras más largas en primavera. El siguiente paso fue probar la pista, animada por mi pareja Dani, también atleta. La verdad es que el salto al atletismo paralímpico se ha producido de una forma muy rápida. Tengo una enfermedad degenerativa en la vista, que se agravó en octubre de 2015, y a partir de ahí surgió la idea de estar en Río. Comenzó entonces un duro proceso para lograr las marcas y para pasar las clasificaciones médicas oportunas”, reveló.

TRABAJO DE MENTALIZACIÓN

Con el respaldo y guía de su entrenador Félix Navarro en Grupompleo Pamplona Atlético, logró llegar a los Juegos Paralímpicos en un momento óptimo de forma. “Ha sido una temporada dura, ya que tuve que demostrar mucho y estar al cien por cien. Teníamos el miedo lógico de que llegara pasada de forma, pero la planificación de Félix fue perfecta. A pesar de que en Río sufrí dolores en un pie e incluso me tuvieron que infiltrar, estuve tan mentalizada que apenas le di vueltas a este contratiempo. Pude abstraerme y disfrutar. Fue todo muy bonito. Una experiencia de diez”, relató.

Sergio, por su parte, que ahora ha fichado por el New Balance Team tras dejar el Grupompleo Pamplona Atlético, comentó que llegó a Río teniendo muy claras sus prioridades. “En una cita así tienes un montón de distracciones a tu alrededor en las que puedes caer, pero era consciente de que las oportunidades no pasan dos veces. Sin embargo, me quedé con el sabor amargo de no alcanzar la final. En contrapartida, entrar en el estadio, competir y sentir que formas parte de todo aquello hace que, incluso, llegues a emocionarte. Me sirvió también para darme cuenta de que no hay unos atletas que sean más que otros. Todos somos personas que entrenamos para estar ahí, así que no me pongo límites. No me quiero sentir ni creer inferior a los demás”, afirmó.

Los dos deportistas berinianenses destacaron que el deporte “ayuda a formar tu carácter”. “Te aporta disciplina, constancia, compromiso y compañerismo. No concibo la vida sin deporte y no me refiero únicamente al deporte de competición”, señaló Izaskun. Sergio valoró “la gran cantidad de amigos” que le ha dado el atletismo. “Soy como soy gracias a este deporte y gracias a Reque que, cuando pasé por esas edades siempre delicadas de la adolescencia, me paró los pies cuando tuvo que hacerlo y supo llevarme bien. He aprendido que el trabajo es una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos que te propongas”, apuntó.

“A mí, la edad y las vivencias acumuladas –afirmó Izaskun– me han ayudado a no llevarme disgustos tremendistas cuando algo no sale como espero. Para estar motivado tienes que tener los pies en la tierra, proponerte metas que puedas ir alcanzando y disfrutar de cada momento”.