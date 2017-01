Cuatro miradas desde la juventud de los 25 años

31/01/2017 a las 06:00

Estíbaliz Gárriz, Itxaso Antoñana, Javier Gorraiz y Andrea Irisarri son amigos. Sus 25 años de vida están ligados a Barañáin y, aunque no se ven tanto como quisieran, les unen esos lazos invisibles que mantienen a flote de cualquier vaivén inesperado las relaciones que se forjan en la infancia y en la adolescencia.

Sus perfiles son los de tantos jóvenes que se esfuerzan por tratar de poner unas bases sólidas sobre las que cimentar su futuro. La tarea es complicada. Pertenecen a una de las generaciones mejor preparadas en una sociedad que no se lo está poniendo nada fácil.

Estíbaliz cursa estudios de Trabajo Social en la UPNA y ha aparecido en más de una ocasión en nuestras páginas por la que es su gran pasión: la gimnasia rítmica. “No puedo vivir sin ella. Soy entrenadora en Lagunak, en el club Gimnasia Rítmica Barañáin y en Santa Luisa de Marillac y, encima, ahora he vuelto a competir con el equipo senior tras dos años retirada. Faltaba una gimnasta y Uxue Almiñana me sugirió que podía regresar. La verdad es que no tuvo que hacer mucho esfuerzo para convencerme”, relata.

Itxaso Antoñana, por su parte, es maestra especializada en pedagogía terapéutica. Estudió en la UPNA, realizó un máster y ahora busca trabajo mientras continúa impartiendo clases de danzas en la casa de cultura (formó parte del grupo Harizti durante más de una década), colaborando con la ONG Eki Sahara y participando en la ONG ANAS (Asociación Navarra de Amigos/as del Sahara).

“La pena es que la mayoría trabajamos donde podemos, no donde queremos. A mí me gustaría hacerlo en aulas de transición. El autismo es el campo que más me ha llamado la atención al hacer el máster y la especialidad. Ahora voy a realizar un curso de terapia asistida con animales y también quiero formarme en estimulación multisensorial. La verdad es que hay una especie de ‘titulitis’. Si no tienes un título, no vales. En nuestro caso, parece que todos hemos optado por una formación académica mezclada también con lo social”, explica.

Javier Gorraiz ha estudiado Trabajo Social en la UPNA y trabaja en la Fundación Secretariado Gitano mientras prepara oposiciones. Pero saca tiempo para aprender euskera, dedicar horas a hacer teatro, una de sus grandes aficiones, y continuar formando parte de la sección de natación de Lagunak. “Nunca me ha gustado competir, pero disfruto estando con el grupo, con todo lo que supone pertenecer a un equipo, y no quiero renunciar a ello”, afirma.

En relación a su ámbito laboral, señala que todavía está en una fase de descubrimiento. “Mi campo es muy amplio y estoy conociendo distintas áreas. Pero lo que tengo claro es que me gusta la atención directa a las personas”, asegura. Javier vivió un tiempo en Belfast (Irlanda) dentro de un programa de voluntariado europeo “trabajando con familias afectadas por el conflicto armado y en temas de exclusión social”, pero su deseo sería encontrar un trabajo estable en casa. “Aunque soy muy variable. Ahora mismo pienso eso, pero vete tú a saber mañana”, confiesa.

EMPRENDIMIENTO LABORAL Y SOCIAL

Andrea Irisarri, que nos facilitó este encuentro “de los 25”, está viviendo una etapa en la que necesita arañar horas al día. Diplomada en Magisterio, se está formando en la pedagogía Montessori con el propósito de poner en marcha en Pamplona, junto a otras compañeras, un proyecto educativo con esta filosofía de educación. “Mi mayor premio sería hacer realidad esta escuela y vamos a poner todo nuestro empeño para conseguirlo. Es una pedagogía en la que creemos firmemente. La maestra propicia un ambiente para que el niño se pueda desarrollar él solo con sus intereses y motivaciones. Decide en cada momento, según cómo se sienta, qué quiere estudiar y durante el tiempo que crea oportuno”, explica.

Este espíritu emprendedor de Andrea no se ciñe únicamente al ámbito laboral, ya que en 2012 fundó la ONG Kibera Pride, que lleva a cabo distintos proyectos en este suburbio de Nairobi, donde ha creado un hogar-orfanato que lucha por cambiar la vida de los niños y niñas más vulnerables de la zona.

El pasado mes de agosto volvió a viajar a Kenia y, como ella misma confiesa, todavía está aterrizando. Su labor altruista le valió el Premio Valor Joven Solidario 2015 dentro de los Galardones de Juventud que concede el Gobierno de Navarra a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Y con la mente puesta en el país africano, Andrea todavía saca tiempo para trabajar en Decathlon y en el hotel Tres Reyes.

Estíbaliz, en la recta final de sus estudios, comparte inquietudes con Javier. “A mí también me gustaría trabajar teniendo una relación directa con las personas, especialmente en temas relacionados con la mujer como puede ser en el ámbito de la violencia de género”, avanza.

Para ella, este interés que comparten los cuatro por el servicio hacia los demás “puede venir por la educación recibida pero, en el fondo, va en cada persona”. “Tiene que ver mucho con lo que has decidido estudiar, con lo que has recibido de tus padres, con cómo vas conociendo realidades y vas evolucionando...”, añade Javier.

Para Itxaso, “a veces hay cosas que te encuentran”. “Mi familia ha acogido a niños saharauis de los campus de refugiados de Tinduf durante cuatro veranos y ahora yo colaboro con el proyecto ‘Vacaciones en paz’ de ANAS porque se necesitan familias para el próximo verano. Necesitamos familias y aportaciones económicas. Tanto en el facebook de ANAS como en el de Eki Sahara se puede conocer y solicitar información sobre sus actividades. Falta mucha sensibilización social. Salir fuera y ver con tus propios ojos otras realidades es lo que más te enseña”, reflexiona.