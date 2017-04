Asiron: "El Ayuntamiento pondrá especial cuidado en la proyección exterior de San Fermín"

Actualizada 28/04/2017 a las 14:58

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha anunciado que, este año, el Ayuntamiento quiere "poner el acento en el comportamiento de la gente" en la próxima campaña de los Sanfermines, con "especial cuidado en la proyección exterior" de la fiesta.



Así lo ha avanzado el alcalde a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa en la que se ha dado a conocer el cartel anunciador de San Fermín de 2017.



"Ha habido durante muchos años una imagen de San Fermín como una fiesta en la que valía todo" que "no solo no es correcto sino que no se corresponde con la realidad", ha continuado Asiron, que ha pedido la colaboración de los medios de comunicación para que la imagen que se proyecta de la fiesta "sea acorde con lo que han sido y son las fiestas".