Actualizada 21/04/2017 a las 20:05

El baremo que estableció Educación para regular el proceso de admisión en el ciclo de 0-3 años para el próximo curso no contemplaba ninguna puntuación “prioritaria” para los miembros de familias numerosas de categoría general o especial y tampoco tuvo en cuenta el criterio de renta per cápita de la unidad familiar, el indicador que mejor refleja la capacidad económica de las familias. Así, al menos, lo asegura C. J. A. en el recurso de alzada que interpuso el pasado 14 de marzo fre