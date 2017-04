21/04/2017 a las 13:25

Los puestos de los auxiliares de protección civil en San Fermín, conocidos popularmente como ‘naranjitos’, saldrán este año de las listas creadas por el Ayuntamiento de Pamplona el pasado año, según han recordado desde el Consistorio.

Hasta ahora, por estas fechas, todos los años el Consistorio convocaba los exámenes para los aspirantes. En 2016, sin embargo, crearon una lista para la contratación del pasado año y de los posteriores.

Fue tras realizar una prueba que consistió en contestar por escrito a un cuestionario de preguntas con 4 opciones de respuesta, sobre cultura general, principalmente relacionado con la ciudad de Pamplona, así como preguntas sobre actuaciones en diversas situaciones que se pudieran producir, y preguntas de conocimiento de idiomas, en concreto, euskera, inglés y francés.

Los requisitos eran ser mayor de edad, tener el Graduado Escolar o el título de la ESO, tener las capacidades físicas y psíquicas necesarias para el desempeño de la actividad, y no encontrarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas.

El examen fue en la UPNA y hubo 1.100 aspirantes. El Ayuntamiento contrató 200 auxiliares.

LA PRUEBA

Así fue la prueba que tuvieron que contestar los aspirantes.

1 ¿En qué barrio está la calle Río Urrobi?

A) San Juan

B) Milagrosa

C) Ermitagaña

D) Mendebaldea

2 Usted espera a un amigo que recorre el Camino de Santiago y que le espera en el primer puente sobre el río Arga en término de Pamplona, que se denomina: A) Puente de la Magdalena

B) Puente de Santiago

C) Puente Santa Engracia

D) Puente de Miluce

3 ¿En qué barrio se ha construido la Biblioteca General? A) San Juan

B) Iturrama

C) Mendebaldea

D) II Ensanche

4 Un chico borracho se dirige a las murallas a echar una cabezada:

A) Aviso a la policía para que se lo impida

B) Intento convencerle de que se tumbe en un banco

C) Se lo impido por todos los medios que tengo

D) Como veo que la altura de las murallas no es excesiva, no se lo impido

5 Van a empezar los fuegos artificiales y unos chavales se han saltado el perímetro de seguridad sentándose mucho más cerca de lo permitido:

A) Les pido que salgan del perímetro sin demasiada insistencia

B) No les digo nada, tampoco molestan a nadie

C) No hago especial caso, puesto que estamos en fiestas

D) Aviso a la policía para que vigile la zona y no vuelva a ocurrir

6 Se te acerca una señora con un pequeño y te dice que lo ha encontrado solo:

A) Le pido que se quede con él hasta que aparezcan sus padres

B)Aviso a otro compañero para que se quede con el niño mientras busco a los padres

C) Aviso a la policía para que inicie la búsqueda de los padres

D) Entretengo y tranquilizo al niño hasta que aparezcan sus padres

7 ¿Dónde se encuentra el centro de protección de animales?

A) En la calle Sadar

B) En la carretera de la Universidad

C) En la calle Cataluña

D) En la calle Blas de Lasema

8 Ni ere Txantrean bizi naiz. Nahi baduzu, elkarrekin egin ....... etxerako bidea:

A) Ginateke

B) Litezke

C) Dezakegu

D) Gaitezke

9 That lovely house ...... have been pulled down:

A) Shouldn"t

B) Mustn"t

C) Wouldn"t

D) Won"t

10 ........... quand je te parie! :

A) Ecoutes-moi

B) Ecoutez-moi

C) Ecoute-me

D) Ecoute-moi