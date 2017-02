UPN cree que Bildu da ventaja a los vascoparlantes en las contrataciones

Actualizada 17/02/2017 a las 11:53

El Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha denunciado que “el cuatripartito ha comenzado a valorar el euskera como único mérito común en todas las pruebas para conformar las listas de contratación de plazas municipales”.

La concejala regionalista María Caballero ha explicado que “el euskera ha comenzado a valorarse con hasta 10 puntos en absolutamente todos los procesos de listas de contratación sin importar si su conocimiento es necesario o no para el trabajo que luego se va a realizar”.

Caballero ha subrayado que “la valoración indiscriminada del euskera en todas las contrataciones del Ayuntamiento es un ataque a la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos pamploneses y establece una clara ventaja para los vascoparlantes en el acceso a la administración pública”.

“Estamos a favor de la valoración del euskera en aquellas plazas donde sea necesario, pero no de forma indiscriminada y como único mérito común si alguien quiere acceder a la administración”, ha afirmado.

La regionalista ha detallado que no se valora ningún otro mérito de forma común a todas las convocatorias y únicamente se plantea esta opción dependiendo de la plaza concreta. “Es decir, no se valora ningún aspecto de formación continua o complementaria y el conocimiento de ningún idioma. Podemos tener un aspirante a una plaza que sepa 4 idiomas y haya continuado con su formación en otros campos además del requerido, pero siempre tendrá 10 puntos menos que otro que sepa euskera, aunque no lo vaya a utilizar nunca en el trabajo al que se presenta”, ha criticado.

La regionalista ha exigido que “se introduzcan otros méritos en estos procesos de contratación para poder tener a los mejores trabajadores posibles en la administración y no sólo a los que sepan euskera”. Además, ha criticado que “a lo largo de la legislatura se ha ampliado de forma injustificada el número de plazas con requisito de euskera sin que esta exigencia esté motivada de ningún modo”.