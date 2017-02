A consulta pública el borrador de las ordenanzas que van a regular las autocaravanas

Actualizada 17/02/2017 a las 12:34

El Ayuntamiento de Pamplona ha elaborado un borrador de ‘Ordenanza municipal reguladora del estacionamiento y pernocta de autocaravanas y vehículos vivienda en el área de autocaravanas de Pamplona’ que permitirá que estos vehículos puedan aparcar en la ciudad, en concreto en el área habilitada para tal efecto en la zona de Trinitarios. La vigente ordenanza de tráfico prohíbe el estacionamiento de este tipo de vehículos, salvo en aparcamiento en línea, y prohíbe el habitar en caravanas, remolques y vehículos vivienda dentro del término municipal con excepción de los lugares habilitados para tal fin, sin que llegue a desarrollar estas autorizaciones ni regular los espacios o lugares habilitados.

Además, el Ayuntamiento también está trabajando en las normas fiscales con las tarifas de estacionamiento que serán de 2 euros por vaciado de agua y 10 euros por día o fracción excepto del 5 al 15 de julio que ascenderá a 20 euros por día o fracción. El tiempo máximo de estancia en la misma semana será de 48 horas.

Hasta el miércoles 22 de febrero está abierto el plazo para que la ciudadanía y las organizaciones y asociaciones interesadas pueden realizar aportaciones a través de la dirección de correo electrónico administracionhacienda@pamplona.es.

UN MILLÓN DE AUTOCARAVANAS SÓLO EN EUROPA

El Consistorio ha puesto en marcha este expediente teniendo en cuenta que el parque de autocaravanas en Europa está compuesto por más de un millón de unidades con un crecimiento anual muy superior a la media de los turismos. La mayoría son de Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido. Pamplona es el destino de multitud de turistas europeos que utilizan este medio de transporte y alojamiento, cifra que se ve incrementada por el propio turismo interior. Por ello, ha considerado necesario regular la conciliación del uso turístico con el uso racional y sostenible de los recursos naturales y culturales de la ciudad y favorecer la convivencia entre residentes y las personas usuarias de autocaravanas y vehículos vivienda.

El objeto de la nueva ordenanza es por un lado, la regulación del uso de las autocaravanas y vehículos vivienda como alojamiento en Pamplona con el fin de preservar los recursos y espacios naturales; favorecer la convivencia entre la ciudadanía de Pamplona y los turistas usuarios de autocaravanas; y garantizar la seguridad de las personas y la debida rotación en los aparcamientos públicos habilitados para estos vehículos. Por otro lado, busca garantizar el cumplimiento de la prohibición de la acampada libre recogida en la normativa autonómica del Gobierno de Navarra.

33 VEHÍCULOS EN EL ÁREA DE SERVICIO DE TRINITARIOS

Está previsto que en junio entre en funcionamiento el área de servicios de autocaravanas junto a la avenida de Gipuzkoa y el Centro de Atención a Personas Sin Hogar. Con capacidad para más de 30 vehículos, tendrá el acceso desde la calle Biurdana. Para entrar en las instalaciones se recogerá el ticket que abrirá la barrera y para salir, se introducirá de nuevo después del pago en los cajeros.

En la nueva área de servicio solamente podrán estacionar los vehículos homologados como vehículo vivienda, que deberán estacionar respetando las delimitaciones y el sentido del espacio. Habrá dos modalidades de acceso. Una, de un máximo de una hora, para el llenado del depósito del agua potable o la evacuación de aguas grises y negras a los sumideros o imbornales conectados a la red de alcantarillado para su tratamiento ecológico en una estación depuradora. Otra de pernoctación, que incluirá la recarga eléctrica, y que podrá ser como máximo de 48 horas continuas durante una misma semana. Quedará prohibido expresamente el lavado de los vehículos, la instalación de elementos de acampada como mesas y sillas, la emisión de ruidos desde equipos de sonido o que resulten molestos fuera de los horarios establecidos en la ordenanza municipal correspondiente, el deterioro en el mobiliario urbano o dejar suciedad en el espacio utilizado. Las autocaravanas estarán inmovilizadas de manera que no puedan desplazarse espontáneamente ni ser movidas por terceras personas.

PROHIBICIÓN DE LA ACAMPADA LIBRE

El borrador de la ordenanza también recoge aspectos como la definición de acampada libre y su prohibición en el término municipal de Pamplona. Se entiende por acampada libre “la instalación de uno o más albergues móviles, caravana, autocaravana, tienda de campaña u otros elementos análogos fácilmente transportables o desmontables” fuera de los espacios regulados. Se considerará que una autocaravana o vehículo vivienda está aparcada y no acampada cuando solo tenga en contacto con el suelo las ruedas o los calzos de seguridad, no ocupe más espacio que el de la autocaravana cerrada y no emita ningún tipo de fluido ni emita ruidos molestos.

Policía Municipal o las personas autorizadas por el Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia serán quienes se encarguen de vigilar el cumplimiento de la presente Ordenanza. En este sentido, si no se abona la tarifa correspondiente el vehículo podrá ser retirado por la grúa. Las infracciones leves se sancionarán con multas de hasta 100 euros, las graves hasta 200 euros y/o expulsión del área de servicio y las muy graves con multas de hasta 500 euros y/o expulsión del área. Cuando la persona infractora no acredite su residencia habitual en territorio español, si no abona el importe de la multa se procederá a la inmovilización del vehículo. La zona de servicios no será un espacio vigilado por lo que el Ayuntamiento no se hará responsable de los incidentes o robos o que puedan producirse en los vehículos allí estacionados.