Las inscripciones para las escuelas infantiles se realizarán del 1 al 15 de marzo

Actualizada 14/02/2017 a las 13:59

Las inscripciones para las escuelas infantiles públicas de Pamplona se realizarán del 1 al 15 de marzo. En total, las escuelas suman 1.324 plazas, 1.010 de titularidad del Ayuntamiento Pamplona y 314 del Gobierno de Navarra. La próxima semana se conocerá el dato de cuántas plazas quedan libres para nuevos alumnos, una vez que concluya el proceso de reserva de plaza o traslado de los niños ya matriculados este curso.



La Junta de Gobierno del organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipal de Pamplona ha conocido en su sesión de este martes los datos de la oferta del próximo curso. El número de plazas en castellano es de 550 (el 41,52% de la oferta), el de castellano con actividades en inglés, 355 (25,31%) y el número de plazas en euskera asciende a 439 (el 33,17%).



Las inscripciones de los nuevos alumnos podrán realizarse del 1 al 15 de marzo, ambos inclusive, en el propio centro o en el Área de Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte, en la calle Descalzos 72, en horario de lunes a viernes, de 8.30 a 15 horas. Los trámites de solicitud de plaza se realizan en una misma y única convocatoria para ambas redes, con lo que habrá que entregar una sola solicitud en la calle Descalzos.



Los padres deberán indicar en la solicitud cuál es la escuela infantil que eligen como primera opción y cuál como segunda. La segunda opción solo se considerará cuando en el centro queden vacantes una vez atendidas las solicitudes que habían señalado esa escuela infantil como primera opción, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

11 ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES OPERATIVAS



Las escuelas infantiles municipales son doce centros, si bien durante el próximo curso estarán operativas once debido a las obras que se van a acometer para adaptar centros a la normativa vigente. En el primer semestre del curso, en la E.I. Rochapea se juntarán los menores matriculados en ese centro y en Haurtzaro mientras se reforma esta última entre julio y diciembre. Y de enero a junio de 2018, mientras se llevan a cabo las obras en Hello Egunsenti, los niños y niñas allí matriculados serían acogidos en las reformadas instalaciones de Haurtzaro.



La oferta municipal de escuelas en castellano está integrado por Rochapea (82 plazas de jornada completa), Mendebaldea (80 plazas de jornada completa), Mendebaldea (80 plazas de jornada completa) y Mendillorri (102 plazas de jornada completa).



En euskera, la oferta está compuesta por Printzearen Harresi (101 plazas de jornada completa), Donibane (102 plazas de jornada completa), Izartegi (82 plazas de jornada completa), y Goiz Eder (82 plazas de jornada completa y 44 de media jornada).



Las escuelas infantiles que ofrecen castellano con actividades en inglés son Hello Buztintxuri (82 plazas de jornada completa), Hello Azpilagaña (82 plazas de jornada completa y 41 de media jornada), Hello Egunsenti (43 plazas de jornada completa y 43 de media jornada) y José María Huarte (44 plazas de media jornada).



La oferta se completa con las plazas de las cinco escuelas infantiles dependientes del Gobierno de Navarra, que suman 286 plazas en castellano, todas de jornada completa, y 28 en euskera, también de jornada completa. El Gobierno ofrecerá el próximo curso como novedad dos líneas en euskera y castellano en las escuelas infantiles de Casco Antiguo y San Jorge para los grupos de lactantes, y si la demanda fuese mayor, se podría abrir en estas escuelas un tercer grupo del modelo que tenga más demanda. En el caso de la escuela infantil del Casco Antiguo, el Gobierno ha ofertado a las familias del resto de niveles la posibilidad de elegir la escolarización en euskera y castellano.

NOVEDADES EN EL BAREMO Y TARIFAS



El baremo de admisión y las tarifas están reguladas por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Las nuevas tablas para el próximo curso suponen una rebaja de precios de entre el 1,13% al 63,20%, en función de los diferentes tramos de renta. Así, la rebaja beneficiará a todas las familias, si bien aquéllas que tengan menos recursos notarán una mejoría mayor. En este sentido, se recoge de forma específica una reducción de tarifas mayor para las familias monoparentales.



En el baremo de acceso para el curso 2017/18 se establecen dos modificaciones sustanciales. Por un lado, se modifica la ponderación para los distintos tramos de renta y se aumenta su puntuación en el cómputo total del baremo. De esta forma se facilita que las familias con menos recursos puedan acceder a las escuelas infantiles. Por otro lado, se establece un sistema de ponderación que facilitará al acceso de las familias monoparentales a las escuelas infantiles.

PUBLICACIONES DE LISTAS



Las listas provisionales de admitidos, una vez aplicados los criterios del baremo de admisión que recoge la convocatoria, se publicarán el 5 de mayo en cada una de las escuelas infantiles, en el Organismo Autónomo de las Escuelas Infantiles (c/ Conde Oliveto, 4 - 2º izda), en las páginas web www.pamplona.es y www.navarra.es, y en el teléfono 010.



Las listas definitivas se publicarán el 19 de mayo, después de un plazo de reclamaciones que se desarrollará del 5 al 11. Las matrículas se podrán realizar hasta el 26 de mayo. La no formalización de la matrícula en plazo dará lugar a una nueva adjudicación de la plaza vacante, según el orden establecido en la lista de espera.



Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Pamplona propondrá a los ayuntamientos próximos la admisión de menores no empadronados en Pamplona y que no tengan plaza en su municipio. Por este acuerdo el ayuntamiento de residencia asumirá el pago de la parte proporcional del módulo establecido por el Departamento de Educación como aportación municipal para el sostenimiento de las escuelas infantiles. En el caso de que el ayuntamiento de residencia no asuma ese coste, la diferencia la deberán abonar los usuarios con un incremento en su tarifa.