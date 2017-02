Actualizada 09/02/2017 a las 16:28

El Ayuntamiento de Pamplona abrirá del lunes 13 al viernes 17 de febrero el plazo de solicitud para 36 abonos que permitirán acceder de forma gratuita a las instalaciones de la Sociedad Deportiva Cultural Echavacoiz durante todo el año. Las solicitudes se presentarán en las oficinas del Área de Acción Social y Desarrollo Comunitario situadas en la segunda planta de la calle Zapatería, 40. El horario de atención al público es de 8.30 a 14.30 horas. Los abonos se otorgarán teniendo en cuenta la renta.

De los 36 abonos, 16 tienen carácter individual y 20 son para familias. Los requisitos para solicitarlos son que la persona esté empadronada en Pamplona con al menos un año de antigüedad; sea mayor de 18 años; no tenga abono en otra instalación deportiva; y sus ingresos no superen el 1,5 del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Para justificar este último requisito habrá que presentar una fotocopia de la última declaración de la renta. Además se deberá entregar junto a la solicitud una fotocopia del DNI, a la que se añadirá otra del Libro de Familia en el caso de las solicitudes familiares. Si se comprueba que una misma persona ha entregado solicitudes para el abono individual y para el familiar se eliminarán automáticamente ambas.

Los abonos no se entregarán por sorteo sino que se adjudicarán a las personas solicitantes que tengan las rentas más bajas. En caso de empate se otorgarán a las que no lo hayan obtenido los años anteriores. La retirada de los abonos podrá llevarse a cabo en la S.D.C. Echavacoiz, una vez que se les haya comunicado la concesión del abono. Las personas agraciadas no podrán transferir sus derechos y deberán acatar la normativa interna de la instalación deportiva de Echavacoiz. No podrán ser beneficiarias del abono aquellas personas que hayan sido privados de ser socios por comportamientos inadecuados y aquellas que sin serlo, hayan tenido con anterioridad este tipo de comportamientos que serían sancionables en virtud de la aplicación de la normativa propia de la instalación.