Una concentración muestra en Pamplona su "solidaridad con el pueblo catalán"

Actualizada 05/02/2017 a las 13:02

Alrededor de 200 personas se han concentrado este domingo en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona en "solidaridad con los cargos electos y el pueblo catalán" con motivo de la celebración este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por la organización de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.



Los convocantes han criticado que "no sólo van a juzgar a algunos de los responsables de la Generalitat, sino que también será juzgada la voluntad popular que impulsó aquella consulta, además de las miles de personas que, de una u otra forma, participaron en aquella consulta".



Asimismo, han recordado que la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, y varios miembros de su mesa "están imputados por el simple hecho de canalizar y permitir el debate político en el parlamento; en definitiva, por dar cauce al mandato democrático recibido en las urnas". Además, han resaltado que "más de 400 cargos públicos de Cataluña tienen abiertas diligencias judiciales por causas relacionadas con sus funciones representativas".



La movilización, convocada por Gure Esku Dago en Pamplona, Bilbao, San Sebastián y Vitoria bajo el lema 'Nada más que democracia', ha desplegado el mensaje 'Demokrazia' entre los asistentes que han portado esteladas y mensajes como 'Si va a ser que no, ¿de qué tenéis miedo?'. Entre los asistentes se encontraban los parlamentarios de EH Bildu Adolfo Araiz y Bakartxo Ruiz, y el representante de Sortu, Txelui Moreno.



En el acto se ha leído un comunicado en el que se ha reivindicado que "la democracia es dar la palabra a los ciudadanos" y ha asegurado que "únicamente profundizando en la democracia lograremos construir un futuro mejor". "El futuro de los pueblos se decide en las urnas y no en los tribunales", han insistido desde Gure Esku Dago.



La plataforma ha incidido en que "está trabajando para crear las condiciones y el clima necesario para que los ciudadanos decidamos. Y lo está haciendo cosiendo voluntades, tejiendo redes, cultivando actitudes y valores, y llevando a la práctica el derecho a decidir".



"El futuro de los pueblos lo queremos decidir los ciudadanos y las ciudadanas", ha reclamado Gure Esku Dago. "Es la hora de la política, es el momento de los ciudadanos, es hora de profundizar en la democracia, es tiempo de la decisión", ha concluido.