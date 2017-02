Actualizada 01/02/2017 a las 11:19

El concejal de Ciudad Habitable y Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha asegurado este miércoles que no tiene "ninguna relación económica" ni es el propietario de una empresa con la que se le ha relacionado como administrador.



Según ha afirmado en declaraciones a los periodistas, tras visitar con la comisión y gerencia de urbanismo Trinitarios, "no hay" ninguna incompatibilidad entre su actividad política en exclusiva en el Ayuntamiento de Pamplona y una mercantil ya que, ha precisado, "no tengo ninguna relación" con esa sociedad.



Abaurrea ha señalado que la citada empresa, de la que sería supuestamente el administrador, "es un despacho de abogados, no una consultoría urbanística", y en ese despacho, al estar "especializado en derecho administrativo, también se trabajaba el tema urbanístico".



Pero en todo caso, según ha subrayado, aunque en su día tuvo en él un tercio de las acciones, se desprendió "de todas ellas mediante compraventa a otro socio distinto, antes de ser concejal".



Abaurrea ha añadido que se desprendió de esas acciones "creyendo que era mi obligación, además de la legal o no, la propia ética de que tuviese yo mi propia actividad desvinculada de la anterior".



Y al respecto ha asegurado que no tiene "ninguna relación económica con esa empresa" y que "todos" sus papeles, "las declaraciones de bienes y declaraciones de incompatibilidad, están presentadas en el Ayuntamiento".



"Es todo transparente", ha afirmado Abaurrea, que ha aseverado que sí "puede haber algún error derivado del registro mercantil".



Así ha comentado que no figura en la declaración de bienes del Ayuntamiento de Pamplona porque "para cuando yo soy concejal y tengo que hacer la declaración, ya me he desprendido".



"No aparece porque no soy propietario", ha remarcado, y ha mostrado su preocupación por que "haya quien pretenda hacer de la vida municipal un espacio embarrado, un espacio de trifulca política", dando "una idea equívoca de la realidad municipal".



"Existen todo tipo de posibilidades de contrastar la información y espero que no sea una actitud permanente y malintencionada de generar una controversia artificial", ha dicho, y ha explicado que "este tipo de cosas daña la imagen, la mía propia" y "sobre todo daña la imagen de terceros, de otras empresas, que no tienen por qué verse involucradas".