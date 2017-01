Un informe jurídico no aprecia incompatibilidad en Cuenca por la compra de libros a Katakrak

Actualizada 30/01/2017 a las 18:29

Un informe elaborado a petición de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Pamplona no aprecia incompatibilidad en el concejal Armando Cuenca por su vinculación como socio en excedencia a la cooperativa de la librería Katakrak, a la que el Ayuntamiento ha comprado varios fondos en los últimos años.



En concreto, el informe jurídico, señala que "el señor Cuenca se encuentra en situación de excedencia como socio trabajador de la mencionada sociedad" y "durante esta situación de excedencia el trabajador no tiene vínculo laboral activo con la cooperativa". Igualmente, señala que el concejal no tiene derecho a percibir resultados positivos de la cooperativa, tal y como consta en sus estatutos, y no puede participar en los órganos de toma de decisión de la citada sociedad.



El informe detalla que el programa 'Bibliotecas' del Ayuntamiento de Pamplona asignó un importe de 70.000 euros anuales en 2014, 2015 y 2016, que se reparte entre todas las bibliotecas, "siendo a criterio de los bibliotecarios la disposición de dichos fondos para la adquisición y compra de fondos bibliográficos".



Con cargo a esta partida, siete bibliotecas de Pamplona realizaron compras a Katakrak por valor de 4.896.01 euros en 2014, 2.611,04 euros en 2015 y 2.187,25 euros en 2016. Además, también en 2016 el área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento destinó 4.836,12 euros para la fondos de la Biblioteca del Centro de Participación.



El informe jurídico señala que la cooperativa de Katakrak es una sociedad cooperativa de trabajo asociado y de iniciativa social, que "no tiene ánimo de lucro y no existe la figura de socio capitalista, sino que sus socios tienen que prestar su trabajo personal a la cooperativa". Además, cita que Armando Cuenca no consta como socio fundador y que el concejal está en excedencia desde el 1 de julio de 2015, por lo que "no puede formar parte de los órganos de decisión en la cooperativa".



En definitiva, el informe concluye que, "a la vista de la situación en que se encuentra el concejal Armando Cuena, no se aprecia la causa de incompatibilidad prevista en el artículo 178.2 de la ley orgánica del régimen electoral general".

El concejal de Ecología Urbana y Movilidad de Pamplona, Armando Cuenca, ha afirmado que la cooperativa de iniciativa social de la que es socio en excedencia "no tiene ánimo de lucro".