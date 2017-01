Actualizada 30/01/2017 a las 13:35

El concejal de Ecología Urbana y Movilidad de Pamplona, Armando Cuenca, ha afirmado que la cooperativa de iniciativa social de la que es socio en excedencia "no tiene ánimo de lucro" y ha manifestado que son los bibliotecarios de Pamplona los que deciden dónde realizan sus compras (en este caso una parte de esas compras se realizan en la cooperativa de la que es socio el concejal).

Armando Cuenca, que se encuentra en excedencia en esta cooperativa que gestiona la librería Katakrak, ha comparecido a petición propia en comisión en el Ayuntamiento, donde ha asegurado que "las bibliotecarias de Pamplona eligen dónde quieren gastarse sus dineros de manera autónoma y los reparten entre las distintas librerías de Pamplona con sus propios criterios". "No sé si antes el equipo de Gobierno se metía en estos asuntos, pero ahora este equipo de Gobierno no va a hacer de Torquemada para ver qué libros se compran", ha indicado.

El concejal ha asegurado que "no hay ningún acto administrativo, no ha habido ninguna decisión en la compra de libros en la que yo haya participado, ni ha habido una decisión en mi área ni en la Junta de Gobierno Local".

Armando Cuenca ha indicado que UPN y PSN "deberían saber qué es una cooperativa de iniciativa social, viene recogido en una ley foral que no está nada mal". "En esa ley foral y en los estatutos de '1978 Kooperatiba', que es la que la gente conoce como Katakrak, se establece claramente que es una entidad sin ánimo de lucro. Si hay que asimilarla a algo legalmente tiene bastante más que ver con la Cruz Roja o con Traperos de Emaús. Genera actividad económica pero no tiene ánimo de lucro. A UPN y PSN les puede costar entender que hay personas que dedican su vida a algo y no les genera un beneficio económico personal en su cuenta corriente, pero existe", ha indicado.

El concejal ha señalado que actualmente él está en excedencia, por lo que no cobra sueldo y no puede tomar decisiones en la cooperativa. Además, ha precisado que "en este tipo de cooperativas no existe el socio capitalista, no existe la posibilidad de invertir dinero y recibir beneficio, porque no existe beneficio".

CRÍTICAS DE UPN Y PSN

Por el contrario, la concejal de UPN María Caballero ha afirmado que Armando Cuenca "tiene un interés directo en que la cooperativa contrate con el Ayuntamiento, porque no le redunda en beneficios a él pero sí a la cooperativa". "Los beneficios van a la cooperativa y en ningún caso dejan de ser beneficiosos para usted y para la cooperativa que fundó. Tenga un poco de humildad, de responsabilidad o de vergüenza cuando habla. El concejal ha incumplido la ley y tiene que dimitir", ha indicado.

La portavoz del PSN, Maite Esporrín, ha afirmado que el concejal ha estado cobrando salarios de esta cooperativa en 2014 y 2015, "aunque no tenga ánimo de lucro". "Los que trabajan cobran, el concejal no estaba por amor al arte. Si la cooperativa tiene beneficios repercutirá en la empresa para mantenerla para cuando usted vuelva. Si tuviera dignidad dimitiría ahora mismo. Los tres concejales de Aranzadi son una lacra para este Ayuntamiento, cada uno tiene sus motivos para dimitir", ha indicado.

Por su parte, la concejal de Cultura, Maider Beloki, ha indicado que "los libros los eligen las bibliotecarias, el área recibe esa petición por escrito, tramita la factura y la paga, y a su vez esas bibliotecarias son trabajadoras del Gobierno de Navarra". "Esto se hace ahora y también se hacía antes. Una vez más tenemos que salir en defensa de esas trabajadores que legítimamente eligen esos fondos bibliográficos", ha indicado.

Por parte de Geroa Bai, Mikel Armendáriz ha pedido un informe jurídico que "aclare la legalidad de las compras realizadas" y determine si es posible contratar con una cooperativa de la que un concejal es socio en excedencia. "Armando Cuenca ya declaró que era socio en excedencia y no ha tenido ningún tipo de intervención en la compra de material. Estamos tranquilos después de la exposición que ha hecho el concejal Cuenca", ha indicado.