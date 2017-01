Trokolo Teatro lleva este sábado a Civivox San Jorge 'Burutik jota'

Actualizada 27/01/2017 a las 13:00

Civivox San Jorge acoge este sábado el espectáculo ‘Burutik Jota’ (‘Como una cabra’) de la compañía Trokolo Teatro, en el marco de la programación infantil en euskera que organiza el Ayuntamiento de Pamplona. La obra, que mezcla teatro y humor, se representará en doble función, a las 12 y a las 18 horas, y está dirigida a público infantil mayor de 3 años. Las entradas para el espectáculo tienen un precio de 3 euros y se pueden adquirir en el propio Civivox San Jorge o de forma on line en www.pamplona.es y www.pamplonaescultura.es.

La obra cuenta la llegada a la ciudad del ‘Gran Circo Total’, pero todo es en un desastre: la pista está sucia y los artistas no han venido. No hay que perder los nervios. El público no se quedará sin función. De eso se encargarán ‘Limpiezas Fulanito y Menganito’. Ellos serán: Herculón, el hombre más fuerte del mundo; los acrobáticos Acro-queta; el gran malabarista Pelotini… pero, ¿cómo terminará todo si están como una cabra?

La compañía Trokolo, formada por Isabel Aísa, Ramón Marco y Sergio de Andrés, lleva 30 años como empresa profesional llevando humor y risa a los escenarios. Sus componentes beben de las fuentes del clown, la comedia del arte, el cabaret o el circo; sus espectáculos, por lo general de creación propia, se dirigen a todo tipo de públicos propiciando el encuentro generacional. La actividad de Trokolo es múltiple, y engloba desde programas y espectáculos de cuentacuentos, clownclusiones y animaciones de eventos en calle e interior, hasta trabajos a la carta y cursos. ‘Burutik jota’ está protagonizada por dos de sus componentes: Ramón Marco y Sergio de Andrés.

Ramón Marco se formó también en el Teatro Estable de Navarra, especializándose en teatro cómico y clown, y es miembro cofundador de Trokolo. Ha trabajado también en compañías como Joko, La Buena Estrella, Atikus o La Caja Flotante, y ha dirigido y creado espectáculos para La Banda, Oreka Zirko, Zirika Zirkus o Zirko Ttipia. Profesor durante más de diez años de técnicas teatrales en la escuela navarra de circo Oreka, imparte cursos de acrobacia actoral, de clown y de comedia del arte, crea espectáculos a la carta, narra cuentos y realiza animaciones de congresos y eventos.

Sergio de Andrés, por su parte, es actor, cuentacuentos, presentador, mago, músico... Inició su andadura en el mundo de la escena en el grupo de teatro universitario. En el año 2000 comenzó a trabajar como profesional en la compañía Ten-Pinpilinpauxa. Desde entonces ha trabajado como actor en Atikus, Ditirambo, Escuela Navarra de Teatro, T´Ombligo, Zirika Zirkus o XXL Producciones. También ha realizado producciones profesionales propias como ‘La Isla del Tesoro’ y espectáculos de magia. En su faceta musical es el cantante y guitarrista del grupo de rock Ajariguan.

La próxima actuación de esta programación infantil en euskera organizada por el Ayuntamiento de Pamplona tendrá lugar el sábado 18 de febrero, en Civivox Mendillorri a cargo de la compañía Kollins Clown, que pondrá en escena los cuentos ‘Arratoitxo Maripertxenta’ (‘La ratita presumida’) y ‘Katu Botaduna’ (‘El gato con botas’).