Enrique Maya (UPN) critica la propuesta de reforma local del Gobierno de Navarra

Actualizada 20/01/2017 a las 13:35

El portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Enrique Maya, ha considerado que la propuesta de reforma local planteada por el Gobierno de Navarra supone "un ataque directo a la autonomía, a las competencias y a la financiación" de la ciudad y ha criticado, además, que "desmonta Pamplona y crea un gran desbarajuste en la Mancomunidad de la Comarca, dos instituciones que funcionan realmente bien".



Maya, que este viernes ha ofrecido una rueda de prensa junto a Juan José Echeverría, portavoz de UPN en la Mancomunidad, ha afirmado que para el nuevo mapa local se ha propuesto "una reordenación de Navarra de gran calado, pero no se han tenido en cuenta las peculiaridades de Pamplona, capital de la Comunidad y dentro del régimen de la ley de grandes ciudades".



"No se han tenido para nada en cuenta las características específicas de Pamplona, si se analiza el documento presentado Pamplona pierde competencias sociales básicas, como las unidades de barrio; todas aquellas que tienen que ver con el desarrollo económico como comercio o turismo; las medioambientales y otras como movilidad, escuelas infantiles o de música; mientras se reserva algo tan curioso como la organización de ferias, festivales o eventos", ha remarcado.



Además, el portavoz regionalista en el Consistorio pamplonés ha criticado que la propuesta de reforma de mapa local "pasa por encima incluso de la ley de racionalización que es de obligado cumplimiento para todos los ayuntamientos de España".



Sobre la figura "novedosa" de las comarcas, Maya ha señalado que "no es un concepto nuevo, ya que en anteriores borradores de mapas locales se hablaba de la comarca", pero ha subrayado que ahora "hay una diferencia absolutamente sustancial". En este sentido, ha censurado que se quiera que "los ayuntamientos paguen la ronda y quien luego finalmente decida sean las comarcas", lo cual, según ha dicho, desde el ámbito de Pamplona es "absolutamente intolerable".



"Puede ser que a otros ayuntamientos les pueda venir muy bien, pero desde luego Pamplona jamás puede aceptar perder competencias por ley, tener que recabar los impuestos por ley y poner esos impuestos en manos de la comarca para que luego decida qué pasa en Pamplona", ha sostenido Maya, para quien "desde la voluntariedad se puede hablar de comarcas, no desde la imposición".



Para el portavoz regionalista, "no es tolerable" que el alcalde de la capital navarra, Joseba Asiron, "no haya salido rápidamente al paso de semejante barbaridad", teniendo en cuenta que "con este nuevo concepto comarcal Pamplona se convierte prácticamente en un juguete en manos de la comarca". "A mí me duele Pamplona y me duele que Asiron no haya salido en defensa de la ciudad", ha expuesto.



Además, ha considerado "grave" que "no se elija a los representantes de la comarca por parte directa de los ciudadanos, sino que se plantee una elección indirecta". "Se elige al alcalde de Pamplona, de los distintos ayuntamientos de la comarca y luego mediante determinados órganos que no están para nada definidos por elección indirecta se decidirá quién la dirige, un auténtico timo de cara a los ciudadanos que votan", ha planteado.



Asimismo, Maya ha advertido de que "también sabemos, porque así se ha dicho en determinados ámbitos, que se está adelantando en realidad una subida de impuestos", ya que "se está diciendo a los ayuntamientos que agoten su máxima capacidad recaudatoria, subiendo los impuestos, y que a partir de ahí se verá cuál es la financiación que se les puede otorgar".

SITUACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD



Por su parte, Juan José Echeverría, portavoz de UPN en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, ha afirmado que la reforma propuesta supone "un ejercicio de irresponsabilidad enorme", dado que en la MCP, que es "una entidad saneada y funciona correctamente, va a generar problemas importantísimos, derivados de una delimitación sin sentido de la nueva comarca".



Según el concejal regionalista, "el tema de personal merecería un capítulo aparte, porque esta reforma afecta directamente al personal de la SCPSA, la sociedad pública de la Mancomunidad encargada de dar los servicios, y tampoco se ha tenido en cuenta".



En su opinión, la reforma "supone incluso un contrasentido dentro del Gobierno y del propio Departamento, en el que una Dirección General presenta un plan de residuos y otra una reforma local que no sólo no tienen nada que ver, sino que chocan absolutamente". "Están estropeando una Mancomunidad que estaba funcionando muy bien", ha concluido.