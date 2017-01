UPN exige una rectificación a Abaurrea por sus palabras sobre Mercadona

Actualizada 19/01/2017 a las 12:59

El Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha exigido al concejal de Ciudad Habitable y Vivienda y teniente de alcalde de Asirón, José Martín Abaurrea, una rectificación pública, después de que afirmara en el transcurso de un debate en la Comisión de Urbanismo celebrada ayer que en la anterior legislatura se permitió a Mercadona la urbanización como aparcamiento de una parcela sin que existiera convenio alguno. Sin embargo, ese documento sí existe y se firmó el 27 de marzo de 2013, algo que no le impidió tildar la gestión anterior como un “escándalo”.

Los regionalistas han afirmado que “estamos hartos de mentiras, insultos, calumnias y amenazas en cada debate”.

“No lo vamos a tolerar y no va a conseguir amedrentarnos mediante el acoso con el que Bildu quieren someter a la oposición municipal”, han asegurado.

Los concejales de UPN han subrayado que “vamos a seguir haciendo nuestro trabajo de forma firme, con rigor y sin escondernos en ningún momento, que es para lo que miles de pamploneses confiaron en nosotros”.

“No vamos a permitir que la tensión que el cuatripartito ha inyectado en el Ayuntamiento y el oscurantismo con el que trabajan impida la labor de los concejales de la oposición, que es un derecho no sólo de los 10 concejales de UPN, sino de todos los ciudadanos a los que representamos”, han afirmado.

Abaurrea afirmó en el debate de ayer que “ustedes me dicen: no, está hecha con convenio y dice la señora Esporrín: no, usted sabrá. ¡Claro! Pero he querido ser prudente. ¿Quiere que le diga? No tiene convenio. Ya lo he preguntado, no hay convenio. Claro, ese es el problema. Si le parecía un escándalo lo que le he dicho...No, escándalo es que no haya un convenio”.

El documento fue publicado en la propia página web del Ayuntamiento la pasada legislatura por el equipo de Gobierno de UPN, “por transparencia y de la misma forma que todos los convenios firmados por el Ayuntamiento”, han explicado.

El convenio firmado el 27 de marzo de 2013 entre el Ayuntamiento y Mercadona no sólo existe sino que recoge las condiciones en que se permite a esta empresa urbanizar la parcela contigua al establecimiento de Buztintxuri y las obligaciones de la misma.

El texto reconoce el mal estado en que se encontraba la parcela, sin plan a corto o medio plazo para su adecentamiento, y la autorización a Mercadona para adecuarlo como aparcamiento haciéndose cargo de todos los costes de las obras, siempre que se garantizara el derecho de todo ciudadano a utilizarlo, sea o no cliente del establecimiento: “El uso de la parcela podrá ser ejercido por cualquier persona”.

Además de los gastos de las obras, la empresa corre con los derivados del mantenimiento o de la energía necesaria para su iluminación sin que ello suponga, según el convenio, “atribución implícita de derechos de uso especial o privativos de la citada parcela municipal”.

UPN ya pidió hace un año la reprobación de Abaurrea, mano derecha de Asirón en el Consistorio, “por sus constantes insultos a los concejales de la oposición y por su tono amenazante que no tienen nada que ver con la crítica política, sí con acoso y calumnias”.