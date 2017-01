Asiron: "Lo importante es que el Ayuntamiento en pleno rechaza" estas agresiones

Actualizada 03/01/2017 a las 13:04

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado, sobre las críticas de UPN y PSN a la declaración aprobada por el gobierno municipal del Ayuntamiento en la que muestra su "absoluto rechazo" a la agresión sexista ocurrida el domingo, que son "diferencias de matiz en cuanto a la semántica utilizar".



Asiron, preguntado sobre este tema por los periodistas al término de un acto en la Casa Consistorial, ha lamentado que el año 2017 "empiece también" con una agresión sexista y ha considerado, ante las críticas de UPN y PSN a no utilizar la palabra condena, que "lo importante y el fondo de la cuestión es que el Ayuntamiento en pleno rechaza" estas agresiones.



"Creo, y quiero insistir en ello, que aquí el fondo de la cuestión es el mostrar el rechazo unánime como representantes del Ayuntamiento porque al fin y al cabo es el rechazo unánime de toda la ciudad", ha declarado.



Según ha dicho, él prefiere "sujetarse" y verse "reflejado" en "esas imágenes que hemos visto desde prácticamente los Sanfermines de la plaza del Ayuntamiento llena de ciudadanos con sus representantes al frente para rechazar este tipo de actitudes, que no vamos a cejar hasta que no sean un recuerdo del pasado, una mala pesadilla del pasado".