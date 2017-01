Pamplona muestra su rechazo a las agresiones sexistas hacia una mujer este domingo

Actualizada 02/01/2017 a las 18:24

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado una declaración en la que muestra su "absoluto rechazo" a las agresiones sexistas sufridas por una mujer este domingo 1 de enero y por las que se ha detenido a un joven. Además de rechazar "este tipo de conductas machistas", el texto muestra también su apoyo a la mujer agredida.



En la declaración, se reitera el "apoyo y solidaridad con la mujer que ha sufrido esta agresión y con todas aquellas que, en alguna ocasión, también se han visto acosadas o intimidadas". Asimismo, se reafirma, una vez más en el "rechazo a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca en nuestra ciudad" y se compromete a "colaborar para eliminar las agresiones sexistas y mejorar la seguridad para las mujeres en todo tipo de entornos".



La declaración señala que "como institución pública y como ciudadanía activa es necesario que tengamos una actitud comprometida frente a las agresiones sexistas, tanto si se es hombre como si se es mujer".



Se insta a la sociedad a "cambiar el modelo cultural en el que se protege al agresor y se culpabiliza a las mujeres exigiéndoles a ellas condescendencia para aceptar piropos, molestias o acosos, justificándolo bajo la premisa de la fiesta o de las costumbres".



En el texto se invita a la ciudadanía "a que no permanezca impasible frente a la violencia y las agresiones sexistas" y a que reclame "el derecho de las mujeres a decidir sobre sus relaciones, su cuerpo y su sexualidad". Se recuerda además que "no todo vale y que todas las personas tenemos derecho a vivir y movernos por la ciudad con seguridad y libertad".



Por último se recuerda que "el consumo de alcohol u otras drogas no justifica los comportamientos sexistas, ni que se generen situaciones o espacios que resulten inseguros para las mujeres en los que ellas pierden su libertad". El Ayuntamiento de Pamplona rechaza "cualquier tipo de violencia o agresión sexista y rechazamos firme y activamente estas actitudes".