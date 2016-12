El PSN presenta enmiendas a la totalidad de la plantilla orgánica del Ayuntamiento

Actualizada 29/12/2016 a las 16:23

El Grupo Municipal Socialista ha presentado dos enmiendas a la totalidad de la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Pamplona. La primera es una enmienda a la totalidad de la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento, tanto por la propuesta de plantilla presentada por el equipo de gobierno municipal, ya que no da respuesta a las necesidades municipales reales en materia de personal y aumenta de forma injustificada las plazas con perfil lingüístico en euskera, así como por la no inclusión en la misma de los trascendentes cambios anunciados en materia de personal respecto al Servicio de Atención Domiciliaria, que aumentará al menos en 166 personas la plantilla en situación de “indefinidos no fijos”.

El Grupo Municipal Socialista, además, presenta una segunda enmienda de Sustitución a la totalidad de la Plantilla Orgánica del Organismo de Escuelas Infantiles, por las importantes carencias que refleja en lo referido a traslados del personal, la no correspondencia real entre las plazas intercambiadas, la elección prevista mediante OPE del puesto de Director Técnico y los perfiles lingüísticos utilizados.

Por todo lo cual, solicitará en el Pleno Municipal que se celebrará mañana día 30 la retirada del expediente en cuestión y su posterior presentación subsanando estas deficiencias.