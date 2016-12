Actualizada 27/12/2016 a las 12:44

Un dúo de arpa y violín, el Coro In Tempore Abesbatza y la Escolanía Loyola cierran el ciclo de diez conciertos que estas navidades se están celebrando en distintas iglesias de Pamplona dentro del programa del Ayuntamiento. Todos los conciertos comenzarán a las 20 horas.

El dúo de arpa y violín actuará este miércoles, 28 de diciembre, en la iglesia MM. Agustinas Recoletas con entrada libre. Presentarán el programa 'Lirismo y danza, facetas musicales del arpa y del violín' con obras de Maurice Ravel, Jules Massenet, Camille Saint-Saëns, Astor Piazzola, Bèla Bartòk y Enrique Granados.

El jueves 29 la música llegará a la iglesia de San Agustín de la mano del Coro In Tempore Abesbatza bajo la dirección de Carlos Etxeberria y con el grupo EKKO Ensemble. Ofrecerán un concierto que comenzará con dos obras de Ola Gjeilo (Noruega 1978) escritas en 2010 y 2013 para coro, piano y orquesta de cuerdas. El texto, espiritual, está inspirado en los poemas místicos 'Noche oscura del alma' y 'Luminosa noche del alma' de San Juan de la Cruz. Seguirá con Karl Jenkins (Gales, 1944) y 'Dewi Sant', un trabajo dedicado a San David, patrón de Gales, que el Coro In Tempore Abesbatza estrena a nivel nacional y del que no existe una grabación discográfica.

Para finalizar, el viernes 30 la Escolanía Loyola actuará en la iglesia San Antonio (PP. Capuchinos) dirigida por José Javier Aznárez, con Julián Ayesa al piano y con la colaboración de sus voces graves. Con el título 'Canciones para el encuentro y la esperanza', el programa, según sus protagonistas, cuenta con "obras de gran variedad de matices. Temas de contenido espiritual que proclaman valores humanos de solidaridad, de escucha, de justicia, de buen humor y de esperanza; versiones corales de bandas sonoras; obras de música sacra contemporánea; nuevos cantos de Navidad con sonidos góspel, jazz, rock y swing". Han sido escritas por compositores del siglo XX: M. Henric, J. Elberdin, J. Papoulis, J. Rutter, P. Simon, E. Morricone, B. E. King, G. Gilpin, J. Garland y K. Sato.