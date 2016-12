Danza para niños a partir de 2 años en el Civivox Iturrama

Actualizada 27/12/2016 a las 12:38

¿Cuál es mi nombre?. Esa es la pregunta que pone título al espectáculo de danza contemporánea que ofrecerá el Ayuntamiento de Pamplona en Civivox Iturrama, a las 18 horas. Pensado para un público familiar desde los 2 años, la propuesta de los granadinos Da.Te Danza aúna danza y pedagogía. De aproximadamente 45 minutos de duración, las entradas ya están disponibles al precio es de 3 euros por butaca. Se pueden adquirir en el propio civivox, en www.pamplona.es y en www.pamplonaescultura.es.

Esta obra en el año 2015 obtuvo dos premios FETEN: Mejor Espectáculo para la Primera Infancia y Mejor Intérprete de Danza para Ivan Montardit. El planteamiento del espectáculo se centra la infancia y el crecimiento y la búsqueda de identidad. La identidad se fortalece con los años pero está latente en el niño; no importa su aspecto, su vestuario ni su procedencia, no cuentan las etiquetas, sólo hace falta imaginación y una amigo con el que compartirla; de hecho, no importa ni el nombre... ‘solo quiero jugar contigo’. Un sofá que es un tren, una alfombra convertida en espejo, una montaña de césped que se mueve, lámparas de amapola, todo cabe en este montaje.