Actualizada 27/12/2016 a las 14:38

La Comisión de Presidencia ha aprobado en su sesión de este martes cinco enmiendas técnicas al proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Pamplona para el año 2017, de manera que el expediente completo será sometido a debate para su aprobación el próximo viernes 30 en el Pleno municipal. Junto al presupuesto, en esa sesión del pleno está prevista la aprobación de la plantilla orgánica, así como de los presupuestos de gerencia, escuelas infantiles y la remunicipalización del Servicio de Atención a Domicilio.

En la misma sesión de este martes la Comisión de Presidencia ha estudiado las enmiendas presentadas por la oposición al proyecto de presupuestos, un total de 55 enmiendas parciales más una enmienda a la totalidad, que al no obtener los apoyos necesarios no han sido incluidas en el expediente presupuestario. No obstante, estas enmiendas serán previsiblemente llevadas de nuevo a Pleno para su debate.

El presupuesto de Pamplona para el próximo año está dotado con 196,5 millones de euros, que priman el gasto social y apuestan por la estabilidad en el empleo y los servicios. Así, se incrementan los gastos y transferencias corrientes en casi 1,5 millones de euros (un 1,52%) para la mejora de los servicios y una mejor financiación de las actividades cotidianas de las áreas, especialmente las de Ecología Urbana (+11,4%), Cultura, Educación y Euskera (+3,66%) y Conservación (+3,44%). De cada 100 euros de gasto, 89,4 irán dedicados a capítulos de personal y gastos corrientes, mientras que para inversiones se reservan 5,6 euros de cada 100. El resto se destinará a gastos y amortizaciones financieras.

Los objetivos de estos presupuestos seguirán siendo apuntalar el impulso del gasto social como prioridad absoluta; ir hacia un nuevo modelo de ciudad que priorice las necesidades de las personas y que incida en la reversión de las desigualdades; impulsar un nuevo concepto de movilidad sostenible; profundizar en el respeto a la pluralidad; favorecer un cambio profundo en la situación de las mujeres desde el empoderamiento, la erradicación de las violencias machistas y la puesta en valor de los cuidados; poner en marcha infraestructuras consensuadas con la ciudadanía y fomentar los procesos de participación y empoderamiento ciudadano como herramienta básica de gestión. Y todo esto a través de la inclusión de la perspectiva de género en todas las políticas públicas mediante un trabajo continuado y persistente.

Entre los principales proyectos que recogen los presupuestos, destacan los 10,09 millones de euros para la puesta en marcha de diferentes iniciativas de movilidad en la ciudad (el proyecto de corredor sostenible de Pío XII y sin conexiones con el Ensanche se lleva el grueso de la inversión). También crecen un 6% hasta los 11,2 millones de euros las ayudas a la rehabilitación y los fondos para la reforma de viviendas municipales destinadas a emergencia habitacional. En 2017 se pondrán en marcha iniciativas en Policía Municipal para acometer el cambio de modelo hacia una policía de proximidad estratégica, lo que implica un aumento de su dotación presupuestaria del 4%, hasta los 31,27 millones de euros.

Respecto a las inversiones, el equipo de Gobierno ha negociado tanto las que se incluyen en esta propuesta de Presupuestos como las que previsiblemente se habilitarán hacia el mes de mayo gracias a los remanentes del ejercicio de 2016. Para las primeras se ha reservado una partida de 11,21 millones de euros, mientras para las segundas, encuadradas dentro de la figura de Inversiones Financieramente Sostenibles, tienen una estimación de gasto de 7,5 millones de euros.

Dos ejes definen la designación de las principales inversiones en ambas convocatorias: en primer lugar el equilibrio territorial, entendido como la fórmula por la cual se pretende distribuir de forma equitativa el gasto en todas las zonas de la ciudad. En segundo lugar el carácter transversal de las inversiones, que afectan a la mayoría de las áreas aunque siempre primando aquellos gastos que tengan un marcado carácter social. Educación, Vivienda, Comercio social y solidario, movilidad o espacios vecinales copan algunos de los proyectos más importantes

La propuesta de inversiones, tanto en esta primera fase como en la prevista para mayo, trata igualmente de impulsar proyectos de participación, reservando hasta 1,25 millones de euros en las previsiones de las Inversiones Financieramente Sostenibles para actuaciones de mejora en espacios públicos, que estarán basadas en peticiones vecinales recogidas a través de los foros de barrio.