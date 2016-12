Las paredes de siete edificios de Pamplona se iluminan con proyecciones

21/12/2016 a las 20:16

Siete espacios, siete paredes centro de la ciudad, y la proyección en ellas de 18 videocreaciones son los ingredientes de la I Muestra de Videoarte 'Otras luces / Bestelako argiak', organizada por el Ayuntamiento de Pamplona desde este miércoles, 21 de diciembre al 1 de enero. Arte en la calle, accesible a todos los públicos, ilumina la ciudad con sentimientos, relatos, reflexiones o pensamientos en forma de videocreación.

Las proyecciones se realizarán todos los días de 18.30 a 21.30 horas, una vez que ya ha anochecido. Las piezas seleccionadas se podrán ver en la pared trasera del Teatro Gayarre, en el baluarte de Guadalupe, en el Rincón de Pellejerías, en el Pasaje Seminario, en el portal de Francia y en las calles Javier y Eslava. En cada uno de los siete espacios se proyectarán continuamente las piezas.

Las 18 obras que se podrán ver están creadas por artistas de ocho países (España, Argentina, México, Tailandia, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Suiza). Varias de las piezas que se exhiben forman parte de la colección Pi Fernandino, iniciada a finales de los años 90 por los pamploneses Helena Fernandino y Emilio Pi, y que cuenta en la actualidad con un archivo de más de mil videocreaciones. También hay piezas de la Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona y de varios autores a título particular. El presupuesto de la muestra es de 37.854 euros.

RECORRIDO SEÑALIZADO POR ESPACIOS

El espacio principal es la parte trasera del Teatro Gayarre, al final de la calle Estafeta, que se ha convertido, durante diez días, en un nuevo espacio artístico, prácticamente como otra fachada del edificio. En ese espacio se irán proyectando cuatro piezas de videoarte, con una duración total de más de media hora. Desde ese lugar, el Ayuntamiento de Pamplona propone un recorrido artístico y sensorial, casi en forma de juego, a través de una señalética que se ha instalado en el suelo y que, a través de flechas y colores, guían al público hacia el resto de espacios.

Siguiendo la calle Estafeta, en la Bajada de Javier, se podrán ver tres nuevas piezas de videocreación, con una duración de 10 minutos. A continuación, llegando a Mercaderes, se podrá optar por seguir hacia la derecha, hacia Navarrería o hacia la izquierda. En este caso, pasada la plaza Consistorial, en el Pasaje Seminario, se proyectará la videocreación que el pamplonés Patxi Araujo ha diseñado para esta muestra titulada 'The Praise of Folly (Embalming words)'. Después, se puede continuar hacia la calle Eslava, donde se proyectará una pieza de casi dos minutos, o hacia el Rincón de Pellejerías, con cuatro nuevas propuestas con una duración total de unos 20 minutos entre las que se encuentra In ictu oculi, de la pamplonesa Greta Alfaro.

Si se apuesta por ir hacia Navarrería, la siguiente parada estará en la caserna situada en el baluarte de Guadalupe, habitualmente cerrada al público, pero a la que se podrá acceder estos días para poder ver media hora de videoarte en cuatro nuevas obras. El público podrá continuar y cerrar su paseo por la I Muestra de Videoarte en el portal de Francia con una última muestra del arte de la videocreación.